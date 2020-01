‘Sta prendendo in giro tutti’ Armando cacciato dallo studio: lite a Uomini e donne, interviene Maria De Filippi

Uomini e Donne, le anticipazioni del programma parlano chiaro: Armando fuori dal programma, ecco cosa è successo nello studio

Armando IncarnatoSono sempre più le sorprese del trono over in questo nuovo anno. A quanto pare le novità non mancano nemmeno nella nuova stagione del programma più seguito di sempre, parliamo appunto di Uomini e Donne. Il programma riscuote sempre un enorme successo e da qualche tempo anche il trono Over.

Uomini e Donne, Armando cacciato dal programma

A quanto pare le nuove puntate del trono over inizieranno con tantissime novità. Si parte infatti con il trono Over dove Armando Incarnato, avrà la peggio. Qualche giorno fa si sono registrate le nuove puntate del trono Over di Uomini e Donne dove Armando verrà attaccato brutalmente da Gianni e dalla conduttrice.

Secondo alcune indiscrezioni infatti, Armando infatti sarebbe stato sputtanato da Gianni Sperti, che da settimane sta affermando di aver avuto delle informazioni su Armando. Gianni infatti, accuserebbe Armando di frequentare altre donne al di fuori del programma. Il cavaliere sarebbe stato smascherato dall’opinionista e sarebbe stato cacciato fuori dal programma non solo dall’opinionista ma anche dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Armando, sono vere le accuse sul cavaliere?

A quanto pare Armando è stato fortemente attaccato dal pubblico e dalla conduttrice stessa, per non parlare delle dame che frequentavano il giovane napoletano, tanto da dirgliene di tutti i colori. Ma Armando al momento pare che non si sia difeso e chissà se Maria gli permetterà di ribadire e di scusarsi dinanzi al pubblico di Canale Cinque. Al momento non si sanno ancora le dinamiche di tutto ciò, ma in molti attendono le nuove puntate del programma.