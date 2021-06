Uomini e Donne, Anticipazioni di settembre: Tina in studio e nuovi protagonisti!

Scopriamo le novità della prossima stagione del dating show di Maria De Filippi: quando inizia e chi ci sarà!

Manca ancora qualche mese alla riapertura dei battenti per la trasmissione più vista del pomeriggio di Canale 5, ecco le prime strepitose anticipazioni!

Uomini e Donne, anticipazioni: quando ricomincia?

Per i moltissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi anche pochi mesi di pausa sono lunghi: l’ultima edizione di Uomini e Donne è terminata con ottimi ascolti come sempre dallo scorso mese di maggio e già ii mondo social sta scalpitando.

Dopo le molte emozioni delle scelte dei Troni Over e Classico vissute nei mesi scorsi tutti gli appassionati non vedono l’ora di scoprire i nuovi volti dei tronisti e troniste e dei corteggiatori e corteggiatrici.

Secondo le anticipazioni, a meno di cambi nei palinsesti dell’ultimo momento, il dating show dovrebbe riprendere come di consueto dopo la pausa estiva, ovvero a settembre 2021.

Di sicuro verrà riconfermata la presenza della padrona di casa, la bravissima Maria De Filippi che dalla sua postazione iconica sui gradini dello studio guiderà i confronti tra i protagonisti ed i divertenti scontri con gli opinionisti.

Ma scopriamo di più sui partecipanti ad Uomini e Donne 2021/2022!

Uomini e Donne; ritorno atteso di Tina e Gemma

Vari rumors, in chiusura di stagione, avevano parlato di due possibili abbandoni. Due figure storiche del programma avrebbero potuto essere assenti il prossimo anno: si tratta di Tina Cipollari e Gemma Galgani.

L’opinionista era mancata per alcune puntate a causa del suo trasferimento a Torino ma sul finire la bionda esplosiva era tornata annunciando come viene confermato ora dalle indiscrezioni, che a settembre sarà al suo posto a fianco di Gianni Sperti.

Non può esserci Tina senza la sua “rivale” Gemma, che si era supposto lasciasse il programma dopo i continui fallimenti delle sue relazioni. Invece per gli appassionati del programma arriva una buona notizia: la dama torinese Gemma ci sarà e continuerà a sperare nell’incontro romantico della sua vita.

Uomini e Donne, spoiler: i nuovi protagonisti dei Troni Classico ed Over

Per quanto riguarda poi i protagonisti del dating show, ancora non sono stati diffusi ufficialmente i nomi e da come emerge dagli account social del programma sono aperti i casting.

A tornare in studio saranno due protagonisti dello scorso Trono Over: il controverso Armando Incarnato e la bella Ida Platano. Sarà la volta giusta per loro? Rumors ancora non confermati né smentiti ruotano attorno alla coppia ormai “scoppiata” Roberta di Capua e Riccardo Guarnieri: i due si sono lasciati definitivamente? Uno dei due o entrambi torneranno in trasmissione?

Non resta che portare ancora un po’ di pazienza: per scoprire quali altre novità ci riserva il dating show più amato di sempre continuate a seguirci, vi terremo sempre aggiornati!

