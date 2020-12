Uomini e Donne, anticipazioni: un ritorno inaspettato solleva le polemiche

Un inaspettato ritorno avrà luogo nel dating show di Canale 5. Il pubblico non pensava potesse accadere. Curiosi di scoprire chi tornerà?

Nei prossimi giorni andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Sappiamo in anticipo che vi sarà un incredibile ritorno.

Un’ex del parterre femminile, infatti, farà un gesto assolutamente inaspettato.

Curiosi di scoprire il nome della dama che spiazzerà tutti? Continuate a leggere!

Anticipazioni Uomini e Donne: un inaspettato ritorno

Sabato, 5 dicembre 2020, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne.

Nel corso del pomeriggio, è avvenuto un incredibile ritorno, che nessuno tra i telespettatori potrebbe mai aspettarsi.

Si tratta di una dama del trono over del dating show, la cui storia d’amore ha già tenuto banco per molto tempo a Uomini e Donne.

La donna ha anche partecipato in coppia a Temptation Island, ma l’esperienza non era andata nel migliore dei modi.

Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Ida Platano!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)

Anticipazioni Uomini e Donne: il gesto solleva le polemiche

Dopo mesi di silenzio torna Ida Platano, con un incredibile gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La donna, infatti, ha scritto una lettera all’ex Riccardo Guarnieri. L’azione ha scatenato varie polemiche nel parterre e non solo.

Ida ha fatto recapitare a Riccardo Guarnieri una lettera e un pacchetto. Il cavaliere lo aprirà in diretta nelle prossime puntate e vi troverà dentro il famoso anello di fidanzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri)

Non si tratta, quindi, di un gesto romantico da parte Ida, anzi. La donna ha deciso di chiudere definitivamente con il passato.

Il gesto inaspettato ha sollevato numerose polemiche nel parterre e tra gli opinionisti, che sostengono la malafede della donna, che avrebbe potuto restituire l’anello prima e non ora che Riccardo è in tv.

Per scoprire cos’altro accadrà, non rimane che attendere la messa in onda di Uomini e Donne!