Uomini e Donne, Anticipazioni puntata di oggi 29 settembre

Jessica è pazza di Davide mentre Lucrezia e Armando sono sempre più affiatati. Scopri cos’altro accadrà oggi a Uomini e Donne.

Oggi pomeriggio andrà in onda il secondo appuntamento della settimana del dating show più seguito: Uomini e Donne.

In onda alle 14.45 su Canale 5, scopri ora l’anticipazione della puntata per sapere cosa succederà oggi sul trono più discusso d’Italia.

Anticipazione puntata 29 settembre 2020

Gli spoiler rivelano che il triangolo amoroso tra Armando, Lucrezia e Gianluca non avrà fine. Su KontroKultura.it si legge che Jessica dopo il tatuaggio fatto con Davide è sempre più legata a lui ma qualcos’altro accadrà fra loro. Nicola approfitterà per uscire con Veronica e Sophie ricomincerà da capo.

Lucrezia, Armando e Gianluca: chi è il terzo incomodo?

Il triangolo d’amore e attenzioni instaurato tra Gianluca, Armando e Lucrezia continua a infuocarsi sempre più.

Il tronista Gianluca non è voluto uscire con Lucrezia che ha quindi deciso di fare un’esterna con Armando Incarnato.

Ovviamente il fisioterapista, Gianluca, non intende dividere le sue corteggiatrici e rinnoverà l’avvertimento a Lucrezia: deve scegliere, non può avere sia lui che l’imprenditore napoletano.

Lucrezia è confusa e titubante sul da farsi. Non è ancora pronta a prendere decisioni così importanti perché porta con sé le cicatrici della sua ultima relazione rivelatasi problematica. Vuole andarci piano e prendersi i suoi tempi.

Nicola Vivarelli è uscito con Veronica e la ragazza ha anche fatto un’esterna con Moreno. Durante la trasmissione Moreno e Veronica litigheranno in un’accesa discussione e la ragazza prenderà una decisione alquanto definitiva: uscirà solo con Sirius, con il quale danzerà in studio.

Jessica e Davide, il tatuaggio

Jessica si è fatta un tattoo: una piccola ranocchia sul polso durante l’esterna con Davide dopo la registrazione della scorsa puntata. Il giovane, sorprendente somigliante a Can Yaman, l’ha portata dal tatuatore e le ha proposto di farsi fare una rana, il suo animale preferito.

Questo gesto li ha legati ancor di più, gli spoiler dicono che lei lo sceglierà e usciranno insieme dal dating show Uomini e Donne, o forse no?

Sophie Codegoni ha invece confessato a Maria de Filippi di non essere interessata ad alcun corteggiatore, non è rimasta colpita da nessuno di loro e non ha voluto fare esterne. Li ha eliminati tutti, ricomincerà da capo.

Non tutti i corteggiatori l’hanno presa bene e Ludovico si è innervosito criticando apertamente la scelta di Sophie in studio: i due discuteranno la questione animatamente.