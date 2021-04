Uomini e Donne, anticipazioni del 28 aprile: Massimiliano scarta Federica, Gemma al capolinea

Scopriamo cosa accadrà nella puntata di mercoledì 28 aprile 2021 del dating show condotto da Maria De Filippi, una scelta inattesa in arrivo?

Secondo i rumors Gemma potrebbe abbandonare a breve il programma e sono in arrivo alcune decisioni molto importanti per Massimiliano e Giacomo.

Svolte nei troni Classico ed Over in onda ogni giorno alle 14.45 su Canale 5, ecco cosa accadrà nel day time di Uomini e Donne!

Uomini e Donne, Anticipazioni del 28 aprile 2021: Massimiliano manda via Federica

Nelle puntate in onda in queste settimane, al trono Classico le indecisioni di Massimiliano, Giacomo e Samantha stanno tenedo tutti con il fiato sospeso.

Il bel Massimiliano Mollicone sarà protagonista anche della puntata di mercoledì 28 aprile. Il suo avvicinamento alla corteggiatrice Eugenia Rigotti è ormai palese. La ragazza non ha nascosto il suo interesse per il giovane che ricambia, ma a lasciare in dubbio i fan della coppia che si sta formando è la presenza delle altre corteggiatrici.

In particolare sembra probabile che a breve vedremo Massimiliano decidere di allontanare dal programma Federica, l’ultima arrivata, poiché anche se l’attrazione fisica è molta pare non esserci spazio per un proseguimento. In gioco resterebbe però anche Vanessa con cui c’è stato anche un bacio: per Massimiliano è ancora presto per decidere definitivamente tra lei ed Eugenia?

Giacomo si avvia alla scelta?

Anche Giacomo Czerny rimane nella sua incertezza: il tronista non sa infatti chi scegliere tra Carolina e Martina. Quest’ultima si è detta incerta sul sentimento provato da Giacomo mentre Carolina sembra essere sempre più presa dal bel tronista. Giacomo potrebbe accelerare la scelta tra le due?

Nella puntata odierna si parlerà anche di Armando Incarnato e del motivo per il quale l’uomo risulta assente da qualche tempo e di Samantha e delle polemiche che infuriano circa il suo comportamento con i corteggiatori Alessio e Bohdan.

Rumors: Gemma potrebbe abbandonare, chi prenderà il suo posto?

Nella scorsa puntata ci si è concentrati sulle vicende del Trono Over, con la frequentazione tra Luca e la dama del parterre femminile e successivamente con gli aggiornamenti su Biagio e la sua corteggiatrice. La vicenda ha ovviamente toccato anche la ex di Biagio, Gemma Galgani, attaccata nuovamente da Tina per le sue frequentazioni sempre troppo giovanili.

Secondo alcuni rumors del web riportati da Nuovo Tv i battibecchi tra Tina e Gemma potrebbero essere agli sgoccioli: la dama torinese dopo tanti anni potrebbe essere sul punto di decidere di lasciare per sempre il programma.

Ma chi potrebbe essere la sostituta di Gemma? Il nome più probabile è quello di Isabella Ricci, la dama che nell’ultimo periodo sta riscuotendo l’apprezzamento di pubblico ed opinionisti.

Per i fan di Gemma e del programma non resta che continuare a seguire le puntate quotidiane e seguirci per altre anticipazioni dei troni Over e Classico!