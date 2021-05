Nel dating show di Maria De Filippi si è giunti ad un punto cruciale per la tronista Samatha: ecco le anticipazioni sulla sua scelta!

Grandi novità nei Troni Over e Classico dove si giungerà a breve ad una scelta inaspettata.

Critiche a Gemma per il suo atteggiamento in studio e molto altro: ecco le anticipazioni di Uomini e Donne 2021!

Uomini e Donne: Gemma paragonata a Belen e critiche

Il dating show ventennale di Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 ed appassiona sempre molti telespettatori per le dinamiche romantiche e divertenti che si sviluppano tra i protagonisti.

Nelle puntate in onda in questi giorni sotto attacco è nuovamente la dama torinese Gemma Galgani. La Galgani infatti è stata tacciata di un comportamento poco coerente poiché si offende se i corteggiatori si interessano a ragazze più giovani. A muovere la critica è stata l’amatissima Isabella Ricci, considerata la probabile sostituta proprio di Gemma, paragonata ironicamente a Belen!

Nella puntata in onda oggi 4 maggio inoltre protagonista sarà Biagio che si troverò tra due fuochi. Sara verrà a conoscenza che la signora che Di Maio stava frequentando non sa nulla della sua intenzione di non proseguire e di dare esclusività a Sara.

Biagio però porterà un regalo a Sara e affermerà di essere disposto anche ad abbandonare il programma per dimostrarle che vuole conoscerla al di fuori. Le sue parole saranno credute? Molte le critiche che giungeranno da Gianni e Tina.

Uomini e Donne, anticipazioni, Samantha sceglie Alessio: cosa vedremo?

Il percorso di Samantha Curcio è stato molto travagliato ed il suo atteggiamento nel programma molto criticato. La tronista pareva essersi avvicinata molto al corteggiatore Bohdan ma nelle ultime puntate la si è vista virare verso Alessio.

Secondo le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, si sa che la scelta finale di Samantha è arrivata e non manca molto che la vedremo! La mora tronista alla fine sceglierà proprio Alessio ed entrambi saranno molto emozionati.

Nella puntata in cui si vedrà la scelta – non c’è una data ancora ma non sarà tra molto- verranno mandate in onda anche le ultime due esterne con Alessio e Bodhan che si mostrerà molto arrabbiato perché si sente escluso dalla ragazza. Samantha mostrerà il suo lato più fragile versando lacrime per l’atteggiamento di Bohdan e per gli insulti che le arrivano sui social.

La scelta però, comunicata ad Alessio in studio farà commuovere tutti ed i due balleranno insieme e si scambieranno un bacio con in sottofondo il brano di Sangiovanni “Tutta la notte”.

Per scoprire cosa altro accadrà nel dating show più famoso di tutti continuate a seguirci!