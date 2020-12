Uomini e Donne, anticipazioni: Gianluca abbandona il trono

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, in base alle anticipazioni registrate sabato, 12 dicembre 2020.

Imperdibili i prossimi appuntamenti di Uomini e Donne. Il pubblico assisterà a incredibili novità, tra cui l’abbandono da parte di un tronista.

Maria De Filippi risulterà molto dispiaciuta per la decisione del tronista e non riuscirà a dissuaderlo in nessun modo.

Anche per la tronista Sophie arriverà una doccia fredda, che non lascerà indifferente la giovane protagonista del programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianluca lascia il trono

Le nuove puntate di Uomini e Donne verranno sconvolte dall’abbandono da parte di un tronista. Si tratta di Gianluca, che preferirà lasciare la trasmissione senza trovare la sua anima gemella.

Nel prossimo appuntamento, Maria partirà proprio dal tronista, del quale manderà alcune clip legate al suo percorso.

Alla fine, rivelerà che Gianluca ha maturato la decisione di abbandonare il trono. Il ragazzo, infatti, sente di non essere riuscito a istaurare alcun feeling con le corteggiatrici.

Inoltre, ha rivelato di sentirsi fuori luogo nel contesto della trasmissione. Gianluca non è riuscito a trattenere le lacrime.

Anticipazioni Uomini e Donne:

Maria De Filippi è intervenuta, rivelando di essere molto dispiaciuta per la decisione presa dal giovane.

Prima di andarsene, Gianluca ha abbracciato tutte le persone presenti in studio, meno che Maria, che non aveva con sé la mascherina.

Anche per Sophie non mancano i colpi di scena. La giovane, infatti, ha dovuto fare i conti con la delusione nei confronti di Matteo.

Il giovane, infatti, ha rivelato che risponderebbe di “no”, nel caso in cui la tronista dovesse sceglierlo.

Le parole di Matteo hanno molto ferito la tronista, che ha confessato di sentirsi presa in giro dal suo corteggiatore.

Per scoprire cos’altro accadrà nel prossimo appuntamento di Uomini e Donne, non rimane che attendere la messa in onda.