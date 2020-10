Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani delusa da Maria De Filippi

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi del dating show, in base alle anticipazioni trapelate.

Incredibili novità su Gemma Galgani e Biagio, che vengono però ridimensionate da Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: il cuore di Gemma Galgani batte per Biagio

Il 12 ottobre 2020 andrà in onda un nuovo appuntamento con il dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

In occasione della puntata condotta come sempre da Maria De Filippi, il pubblico avrà occasione di assistere a dei veri e propri colpi di scena.

Alcuni di questi, avranno protagonista indiscussa Gemma Galgani, la dama del trono over, che ormai da anni intrattiene il pubblico di Canale 5.

La dama, al momento, frequenta un cavaliere che pare interessarle davvero. Questa volta, Gemma non sta dubitando, come è solita fare, che l’uomo la stia sfruttando per mostrarsi in tv.

La Galgani, infatti, crede ciecamente all’autenticità del cavaliere, dopo le frequentazioni ormai concluse con Nicola e Paolo. L’uomo che avrebbe rubato il cuore di Gemma si chiama Biagio!

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi delude Gemma

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, vi saranno nuovi scontri tra Tina Cipollari e Gemma. Quest’ultima entrerà in studio sulle note della canzone “Finché la barca va”, poiché è felice di come sta proseguendo la sua storia con Biagio.

Dopo essersi seduta, Gemma rivela i dettagli di un episodio che lascia tutti senza parole! Durante un incontro tra Gemma e Biagio, infatti, tra i due sarebbe scattato un bellissimo bacio.

L’uomo avrebbe, inoltre, regalato un’orchidea alla dama, che avrebbe gradito molto il gesto.

L’entusiasmo di Gemma, però, viene immediatamente smorzato da Maria De Filippi, che delude la Galgani e le rivela di come Biagio abbia donato lo stesso fiore ad altre due dame.

La reazione della Galgani è di rammarico e la donna dichiara di aver bisogno di tempo per riflettere.

Per scoprire cos’altro accadrà a Uomini e Donne, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5, oggi, alle ore 14.45!