Uomini e Donne, anticipazioni: passione estrema tra Gemma e Biagio

Scopriamo insieme cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, 26 ottobre 2020, della trasmissione di Uomini e Donne.

Gemma e Biagio sconvolgono il pubblico con il racconto del loro ultimo incontro pieno di passione.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma senza limiti, Biagio spiazza tutti

Oggi, 26 ottobre 2020, andrà in onda un nuovo appuntamento con il dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

Nella puntata di oggi, il pubblico a casa, appassionato della trasmissione condotta da Maria De Filippi, avrà modo di notare un particolare focus sulla dama Gemma Galgani e sul cavaliere Biagio.

La Galgani arriverà addirittura a travolgere Biagio di passione e l’uomo si ritroverà a fare un’esternazione a dir poco sorprendente!

Tra un battibecco e l’altro fra Gemma e l’altra dama che continua a frequentare Biagio, a Uomini e Donne avverrà un vero e proprio colpo di scena!

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma travolgente, Biagio costretto a interrompere

Aumenta esponenzialmente l’interesse di Gemma nei confronti di Biagio, tra l’altro in maniera inaspettata per la donna. Quella che la dama considerava una semplice amicizia, infatti, si sta evolvendo in una relazione passionale.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, vi sarà spazio per un colpo di scena importante, che cambierà completamente la natura del rapporto tra la Galgani e il cavaliere del parterre maschile.

Durante il racconto in studio del loro ultimo incontro, Biagio ha raccontato di come Gemma lo abbia travolto di passione, a tal punto da obbligarlo a fare una doccia fredda dopo essersi salutati.

Cosa è successo durante l’incontro tra Gemma e Biagio? Si tratta di contatto fisico, giochi di sguardi o di parole seducenti, magari sussurrate all’orecchio?

Durante l’esterna sarebbe scattato un grandissimo bacio tra i due, che avrebbe causato dei veri e propri bollori al cavaliere.

La sensualità e il forte ascendente, che il fisico giovanile di Gemma ha, su Biagio hanno senza dubbio giocato un ruolo determinante sulla buona riuscita dell’incontro.

Biagio ha confessato di aver rischiato di spingersi oltre con la dama, che vorrebbe naturalmente continuare a conoscere.