Uomini e Donne anticipazioni 7/1: scontri tra Davide e le corteggiatrici

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento del dating show di Maria De Filippi, nell’attesa che Davide Donadei scelga.

Giovedì, 7 gennaio 2021, andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 un nuovo appuntamento con Uomini e Donne.

Il pubblico non vede l’ora di raccogliere tutti gli elementi in grado di anticipare chi sarà la scelta di Davide Donadei.

Il tronista, infatti, dovrebbe già avere chiaro in mente il nome della donna con cui è intenzionato a uscire dal programma.

Anticipazioni Uomini e Donne: il bacio passionale tra Davide e Chiara

Nel prossimo appuntamento di Uomini e Donne, il pubblico assisterà all’esterna tra Davide Donadei e Chiara Rabbi.

Il giovane ha deciso di spendere del tempo in compagnia della giovane e finirà per baciarla più volte in maniera piuttosto passionale.

L’RVM dell’esterna mostra i due su una terrazza. Davide dedica un brano musicale a Chiara, dopo di che la coppia si abbandona a un bacio con la mascherina.

A quel punto, il tronista ammette di sentire il grande desiderio di baciarla senza mascherina, ma non può toglierla.

Anticipazioni Uomini e Donne: scontri in studio con le corteggiatrici

Beatrice Buonocore, nel frattempo, non reagirà affatto bene e ammetterà di essere delusa dal tronista.

La corteggiatrice accuserà il tronista di incoerenza, visto che la settimana precedente l’ha convinta a rimanere per poi non portarla in esterna.

Intanto, Chiara non accetterà di ballare con Davide, in quanto ferita dal fatto che il tronista non abbia tolto gli occhi di dosso a Beatrice.

La corteggiatrice, inoltre, manifesterà il suo malessere: ammetterà di non comprendere come mai, trascorse le vacanze natalizie, Davide non abbia ancora la sua scelta.

Il tronista, infine, rassicurerà entrambe, affermando non manchi molto alla decisione definitiva.

Per scoprire cos’altro accadrà nella prossima puntata di Uomini e Donne, non rimane che attendere la messa in onda del 7 gennaio 2021.