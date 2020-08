Uomini e Donne, anticipazioni: data di inizio, novità sul pubblico e altre news

Sta per tornare l’attesissimo appuntamento con Uomini e Donne, scopriamo tutto sulla data d’inizio e le ultime novità sul pubblico in studio

Il programma pomeridiano di Maria De Filippi torna su Canale 5, approfondiamo tutte le novità che conosciamo sul dating show!

Uomini e Donne, anticipazioni: il pubblico tornerà in studio?

Il dating show di Canale 5 sta per scaldare di nuovo i pomeriggi italiani. Tante le novità di quest’anno, a cominciare dalla presenza del pubblico in studio.

Pare proprio che, Coronavirus permettendo, sarà consentito l’ingresso del pubblico a Uomini e Donne. A rendere evidente tale scelta un annuncio dell’agenzia che si occupa dell’ambito.

Pochi giorni fa, infatti, la società ha aggiunto un annuncio sul sito, che rivela la data di inizio delle registrazioni del dating show. Essendoci l’annuncio online, è chiaro che sarà consentito l’ingresso in studio a coloro che desiderino assistere.

La presenza del pubblico è molto importante anche per i telespettatori che seguono lo show: sono stati sempre i presenti, infatti, a rivelare in anteprima cosa succede in studio, prima ancora che la registrazione vada in onda. Potrebbero quindi tornare le famose talpe!

Il numero di persone che potranno assistere alle registrazioni sarà ristretto causa Covid-19: appena trenta persone. Prima di entrare in studio, muniti di mascherina, il personale medico misurerà la temperatura di ogni persona. In caso di febbre non sarà consentito l’ingresso!

La data d’inizio del dating show

In base alle indiscrezioni, la data della prima registrazione di Uomini e Donne è fissata per venerdì 28 agosto 2020. Non è chiaro se si comincerà con il Trono Classico o con quello Over.

Per quanto riguarda la data di messa in onda, invece, si pensa che sarà il 14 settembre 2020 o comunque intorno alla metà del prossimo mese.

Per scoprire ulteriori news non rimane che attendere le indiscrezioni che potrebbero trapelare in questi giorni che precedono la messa in onda!