Uomini e Donne anticipazioni: Davide e Beatrice sempre più vicini

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, in base alle anticipazioni trapelate.

Brunilde dà un due di picche a Riccardo, Armando interrompe la frequentazione con la donna e vi sarà un allontanamento tra Davide e Chiara.

Anticipazioni Uomini e Donne: Brunilde dà un due di picche a Riccardo

Nei prossimi giorni andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. L’ultima puntata è stata registrata lo scorso sabato e, in base alle anticipazioni, vi sarà ampio spazio per il trono classico e per quello over.

Riguardo al trono over, pare che vi sarà uno scontro tra Riccardo Guarnieri e Brunilde e Roberta Di Padua.

Il faccia a faccia tra Riccardo e Brunilde sarà molto acceso in studio e sarà generato dall’atteggiamento contrariato della donna, che ha rifiutato di baciare il cavaliere che l’aveva raggiunta in camera.

Immediata la reazione di Armando, che deciderà di interrompere la frequentazione con Brunilde, poiché indignato dalla scelta della dama di far salire Riccardo in camera.

Anticipazioni Uomini e Donne: Davide sempre più vicino a Beatrice

Nel prossimo appuntamento di Uomini e Donne, il pubblico avrà modo di vedere gli ultimi aggiornamenti del trono classico.

In particolare, pare che Sophie Codegoni farà una sorpresa a Matteo, che ha appena compiuto gli anni. I due si incontreranno e si sfioreranno con le mascherine, in quanto non è consentito baciarsi.

Davide Donadei, invece, riceverà una videochiamata speciale da parte della madre e del fratello. Intanto, proseguirà la sua frequentazione con le corteggiatrici, in particolare con Beatrice e Chiara.

Beatrice andrà in visita in Puglia, nella città natale del tronista, mentre Chiara ammetterà di avvertire parecchio distacco tra lei e Davide.

Il tronista, in effetti, ammetterà di non riuscire a fidarsi totalmente di lei e di sentire il desiderio di portare immediatamente Beatrice in esterna.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, non rimane che attendere la messa in onda.