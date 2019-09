‘Sciacquetta!! Rissa tra Gemma e Anna, Armando bacia Ida’: anticipazioni Uomini e donne 30 settembre

Uomini e Donne anticipazioni trono over, oggi 30 settembre: Ida Platano bacia Armando incarnato, ma il suo ex Riccardo non la prende bene, volano stracci in studio

Oggi pomeriggio andrà in onda, su Canale 5 alle ore 14:35, un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni, si prospetta una puntata ricca di colpi di scena. Ida Platano bacia Armando mentre Gemma scoppia in lacrime per Jean Pierre, ecco cosa è successo.

Ida bacia Armando: la reazione di Riccardo

La scorsa puntata dedicata al trono over di Uomini e Donne si è conclusa con l’uscita dallo studio di Ida Platano. Per quale motivo? Il suo ex, dopo la loro tormentata storia d’amore, sembra aver definitivamente voltato pagine e non si è mai tirato indietro nel frequentare altre dame del parterre femminile. Al contrario, la dama siciliana sembra provare ancora qualcosa per lui e vederlo con le altre è dura. Armando Incarnato, vista la disperazione della donna, è uscito per confortarla e dopo l’ultima puntata qualcosa sembra aver preso una piega diversa.

Stando alle ultime anticipazioni, Ida Platano ha accettato l’invito di Armando Incarnato ed è uscito con lui. I due hanno passato insieme la serata e tra loro è scappato anche un bacio. Il racconto dei due manda su tutte le furie Riccardo Guarnieri il quale non sa se la sua reazione sia dipesa dalla gelosia o semplicemente perché prova un senso di possesso per la sua ex.

Gemma Galgani scoppia in lacrime

La dama torinese sta conoscendo due cavalieri Jean Pierre e Gianfranco. Ma le cose con il primo non vanno come sperate. Il cavaliere infatti precisa che la considera solo come un’amica e non prova attrazione nei suoi confronti. La dama torinese non la prende bene e vista la sua reazione Gianfranco decide di interrompere la conoscenza.

Gemma Galgani decide di ballare con entrambi e discute con Anna Tedesco, definita sciacquetta da quattro soldi.