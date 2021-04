Uomini e Donne, anticipazioni 26 aprile 2021: Trono Over in subbuglio

Novità e colpi di scena sono attesi nelle prossime puntate del dating show: Tina nasconde un segreto e le scelte sono vicine? I dettagli!

I protagonisti dei Troni Over e Classico sono pronti a tornare in studio assieme al pubblico ed agli opinionisti per un’altra settimana dello show con Maria De Filippi tra i più seguiti della tv.

Nelle puntate in onda a partire da lunedì 26 aprile 2021 assisteremo a molti colpi di scena che sveleranno alcuni segreti e porteranno alla luce finalmente i sentimenti che stanno sbocciando.

Scopriamo tutte le anticipazioni di Uomini e Donne!

Trono Classico: Samantha e Giacomo indecisi

Tra i giovani protagonisti del Trono Classico l’indecisione continua a regnare sovrana.

La bella Samantha Curcio ha stupito tutti baciando Alessio nonostante la grande complicità che sembrava nata con Bohdan. Proprio il corteggiatore pare non aver preso bene la cosa ed ora potrebbe allontanarsi da Samantha. Come proseguirà il loro cammino?

Anche Giacomo Czerny sta vivendo un momento di grande indecisione e dovrà capire cosa prova per Martina e Carolina. Massimiliano Mollicone nel frattempo sembra essere molto preso da Eugenia, soprattutto dopo che la ragazza ha minacciato di lasciare il programma, ma le pretendenti Federica e Vanessa come reagiranno?

LEGGI ANCHE –> Massimiliano Mollicone: dalla terribile infanzia al percorso ad Uomini e Donne

Trono Over: liti accese in arrivo

Le anticipazioni per le prossime puntate non svelano molto ma sappiamo che già nella puntata in onda oggi lunedì 26 aprile. Dopo la pausa del fine settimana infatti sarà Maria De Filippi che conduce il programma con ironia e partecipazione, a coinvolgere i vari protagonisti del Trono Over.

Chiamerà infatti al centro dello studio tronisti e corteggiatori per confrontarsi su quanto stanno vivendo: le soprese, compresi degli scontri molto accesi, sono in arrivo!

Nella puntata odierna infatti verrà mandato ion onda un filmato in cui Gemma Galgani si lamenta del fatto che Tina faccia scappare tutti i corteggiatori. La dama si scaglierà anche contro Antonio affermando di non aver gradito le limitazioni che le ha dato.

Nel frattempo la dama torinese si sta frequentando con Aldo, con sui ha visto la puntata di Amici: Gemma racconterà al centro dello studio cosa sia accaduto. Aldo affermerà che non è convinto di continuare, proprio per evitare attacchi da Tina e Gianni e Gemma scoppierà in lacrime!

Il mistero di Tina: i rumors sul matrimonio

La bionda Tina Cipollari, opinionista del programma di Maria De Filippi è una presenza fissa da molti anni e la sua assenza nell’ultimo periodo si è fatta pesantemente sentire.

i suoi fan erano già in allarme ma poi la “vamp” è riapparsa, prima in collegamento e poi tornando in studio. La spiegazione della sua mancanza è tutt’ora fumosa, si è parlato del trasloco a Torino che la donna sta ultimando ma qualcosa pare non tornare.

I più attenti hanno colto un atteggiamento negli ultimi post sui social di Tina molto più felice e misterioso, tanto che alcuni fan hanno iniziato a pensare che dietro ci siano in realtà i preparativi del matrimonio con il suo attuale compagno Vincenzo.

Per ora Tina non ha smentito né confermato ma prosegue nel suo compito di pungere sul vivo i protagonisti del programma in particolare Gemma. Nelle ultime puntate la Cipollari ha sentenziato che il nuovo corteggiatore non è realmente interessato alla dama, avrà ragione?

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 per le nuovissime puntate di Uomini e Donne!