Uomini e Donne, anticipazioni: tutte le novità del 2021 e news sulla scelta

Scopriamo insieme tutte le novità previste nelle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda nel 2021.

Il 2021 regalerà forti emozioni al pubblico in termini di novità televisive. Moltissime saranno quelle riguardanti il dating show di Canale 5.

Maria De Filippi non si è fermata neanche in periodo di pandemia e ha apportato importantissimi novità a Uomini e Donne, che sono state in grado di salvare il programma.

La trasmissione prosegue senza interruzioni anche nel 2021, anno che vedrà, nelle prime settimane, l’attesissima scelta del tronista Davide Donadei. Sui social stanno circolando nuovi spoiler ed una delle due pare attualmente la scelta più probabile, vediamo chi è!

Anticipazioni Uomini e Donne: nuovi indizi sulla scelta di Davide Donadei

Le prime settimane del 2021 saranno segnate dalla scelta del tronista Davide Donadei.

Il giovane è combattuto tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, pare che il pubblico sia convinto che la scelta del giovane sarà Beatrice.

La Buonocore potrebbe essere la donna che si presenterà nella location da sogno della scelta, della quale vi avevamo parlato qui.

Sembra che la scelta del giovane tronista sia stata registrata il 27 dicembre 2020. Il pubblico, però, avrà modo di vederla soltanto dopo la fine della pausa Natalizia.

Per scoprire chi sarà la scelta di Davide Donadei, tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, non rimane che attendere!

Anticipazioni Uomini e Donne: tutte le novità del 2021

In vista delle nuove puntate in onda nel 2021, è confermata la fusione del trono classico e di quello over.

Questo stratagemma, che ha mandato in onda i due troni 5 giorni su 5, ha generato nuove dinamiche mai avvenute.

Il tronista Davide Donadei e la dama Roberta Di Padua, ad esempio, hanno flirtato per circa un mese.

Chissà se nel prossimo anno vi saranno nuovi mix tra dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori!

Confermata anche nel 2021 la nuova sigla dello show, che ha sostituito quella storica, concepita da Agostino Penna.

Per scoprire tutte le altre novità del 2021, non rimane che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne!