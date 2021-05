Una puntata densa di emozioni quella del day time in onda oggi giovedì 13 maggio, Massimiliano svelerà chi è la sua scelta.

Il dating show di Maria De Filippi sta navigando verso le battute finali di questa edizione e dopo la scelta di Samantha ecco la decisione sofferta del tronista Massimiliano Mollicone.

La puntata, registrata qualche giorno fa, andrà in onda oggi a partire dalle 14.45 come sempre su Canale 5, non perdetevi l’anticipazione che vi riveliamo!

Uomini e Donne: a quando la puntata finale?

Per gli appassionati del dating show condotto da oltre un ventennio sulla rete ammiraglia di Mediaset dalla bravissima Maria De Filippi, il momento clou di ogni stagione è rappresentato dalle scelte dei tronisti/e. Questa settimana sarà molto densa di avvenimenti importanti con la messa in onda delle scelte.

La prima ad essere stata mostrata è stata quella di Samantha Curcio che dopo molte decisioni ha scelto Alessio: i due si stanno godendo i primi momenti al di fuori del programma in maniera romantica e spensierata!

In arrivo dunque anche le altre scelte, quelle di Massimiliano e Giacomo e il proseguimento delle vicende degli altri protagonisti del daytime. L’ultima puntata del dating show è prevista per venerdì 28 maggio 2021 e la trasmissione riprenderà come di consueto a settembre.

Uomini e Donne, Massimiliano ha deciso: la scelta nella puntata di oggi

Come tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì anche oggi andrà in onda l’imperdibile appuntamento con i sentimenti dei troni Over e Classico, sotto la guida attenta di Maria De Filippi coadiuvata dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La puntata di oggi 13 maggio promette grandi emozioni poiché verrà trasmessa finalmente la scelta di Massimiliano Mollicone. Nella trasmissione durante gli scorsi mesi il giovane si è districato tra sentimenti contrastanti provati per le due corteggiatrici Eugenia e Vanessa.

Entrambe hanno saputo fargli battere il cuore, ma solo una di loro alla fine è stata scelta e si tratta proprio di Vanessa. A spingere sull’acceleratore della decisione sono stati gli ultimi episodi di gelosia della corteggiatrice che non sopportava di essere messa in secondo piano rispetto ad Eugenia soprattutto durante le esterne.

Massimiliano riceverà un sì da Vanessa? Non resta che attendere qualche ora e sapremo!

Per scoprire tutto ciò che ancora deve accadere ad Uomini e Donne non resta che mettersi comodi e godersi i prossimi appuntamenti senza perdere le nostre prossime anticipazioni!