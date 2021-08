Uomini e Donne, anticipazioni: registrazione, quando inizia e chi sono i tronisti

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione di uno dei programmi più amati dal pubblico di Mediaset.

Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5!

Ecco cosa siamo riusciti a scoprire per voi sulla nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi!

Uomini e Donne, anticipazioni: quand’è la registrazione e quando inizia

E’ attesissima la nuova edizione del dating show italiano più famoso del mondo. Il pubblico non sta nella pelle di vedere cosa Maria De Filippi riserverà loro per questa nuova edizione del programma.

Uomini e Donne tornerà, come sempre, su Canale 5 i primi di settembre.

Ancora una volta, alla trasmissione è stato riservato lo slot delle 14.45/16.00.

Pare proprio che la nuova edizione partirà da lunedì, 13 settembre 2021.

Per quanto riguarda la prima registrazione, invece, questa pare essere prevista per il 29 agosto 2021.

Uomini e Donne, anticipazioni: chi sono i nuovi tronisti

In tanti si chiedono chi saranno i nuovi tronisti che si siederanno sulle sedute rosse, in attesa che uno dei corteggiatori rubi loro il cuore per sempre.

Pare proprio che, anche quest’anno, il format prevedrà un parterre misto, costituito tra giovani e over.

Nella prima puntata vedremo, quasi sicuramente, le coppie reduci da Temptation Island e i tentatori.

Per quanto riguarda i tronisti, invece, ciò che è sicuro è che vi sarà la prima tronista transgender della storia.

Gli altri nomi che stanno circolando sono, invece, quelli di Tommaso Eletti, Eugenia Rigotti e Matteo Ranieri, tutti nomi già conosciuti dal pubblico di Canale 5.

Per scoprire cos’altro accadrà nella nuova edizione di Uomini e Donne e quali saranno tutte le novità dello show, non vi rimane che attendere nuovi aggiornamenti.