Uomini e donne, Angela Di Iorio sbotta: ‘700 euro pensione misera’: l’ex dama contro l’ipocrisia

Su Maria de Filippi arriva l’ennesima bomba su Uomini e Donne over. Angela Di Iorio e il suo turbolento percorso su Mediaset.

Angela Di Iorio è stata una delle dame protagoniste del trono Uomini e Donne over. La donna di 74 anni di Napoli ha fatto un percorso molto complesso e travagliato, che l’ha portata ad abbandonare il programma.

Angela di Iorio, sotto accusa

Angela è sempre stata accusata di essere al programma soltanto per interesse. I primi fautori sono stati gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Angela aveva detto che cercava un compagno che non avesse problemi economici, per non dover fare altri sacrifici e passare serenamente il resto della vita.

Queste frasi sono state fraintese e sono nate numerose liti, scontri, che hanno spinto la dama ad abbandonare il programma.

L’intervista

Angela De Iorio ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti a Meteoweek.com che gettano una nuova luce sulla questione e sulla stessa Maria De Filippi:

“Tutto è nato da un malinteso. Ad un certo punto si è presentato un signore che ha dichiarato di percepire una pensione di 700 euro. Mi ha detto che avrei fatto una vita da signora, ma io conosco la dura realtà. Questa cifra al giorno d’oggi non basta a sostenere tutte le spese e tutto quello a cui siamo in un certo senso “costretti”.”

A questo punto il suo tentennamento è stato interpretato male ed ha portato all’accusa di essere esclusivamente venale e attaccata soltanto al denaro.

“Ho fatto una vita di stenti, all’età di 71 anni sogno di poter tirare un sospiro di sollievo. […] È successo per tanti, troppi anni. Non sono come mi hanno dipinta, ci tengo a sottolinearlo”

Parla anche di Maria de Filippi, che non avrebbe mai posto fine a quanto stava subendo. Angela dice che ha amato la conduttrice e nonostante la sofferenza patita a Uomini e Donne non riesce ad odiarla. L’accusa però di una cosa che non ha mai perdonato: