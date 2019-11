Uomini e donne, Alessandro sceglie all’improvviso e si becca un bel…

Ieri pomeriggio è stato registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni non mancheranno colpi di scena. Signori e signore preparate i pop corn perché il dating show di Maria De Filippi si preannuncia scoppiettante. Per quale motivo? Alessandro Zarino ha deciso di seguire il suo cuore e terminare la sua esperienza televisiva con una scelta improvvisa beccandosi un bel…

Alessandro Zarino: la scelta

Il suo percorso all’interno degli studi di Uomini e Donne ha appassionato tanti telespettatori. Alessandro Zarino ha colpito il pubblico del programma di Maria De Filippi per il suo carattere: un ragazzo semplice, sincero e determinato. La sua determinazione l’ha portato a scegliere prima del previsto. Nel nuovo appuntamento con il dating-show è stata mandata in onda l’esterna del tronista napoletano e la corteggiatrice Veronica Burchielli. La giovane corteggiatrice ha deciso di sorprendere Alessandro con una video chiamata che la vede protagonista insieme ai suoi amati nonni. Un’esterna molto importante in cui gli dimostra che prova qualcosa nei suoi confronti. Tuttavia non appena scopre che Zarino intende conoscere altre ragazze decide di abbandonare lo studio.

Ma proprio in questo momento, il tronista napoletano corre dietro le quinte per aver un confronto con lei. Solo poco prima della fine della nuova registrazione, Alessandro torna in studio per comunicare di essere giunto ad una scelta.

La risposta di Veronica

Dopo un confronto con la corteggiatrice ligure, il tronista napoletano è entrato in studio con un annuncio che ha sorpreso tutti: sceglie Veronica, ma quest’ultima gli rifila un secco “no”.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. La padrona di casa, vista la sincerità e il reale interesse nel trovare l’amore, propone alla giovane di salire sul trono come nuova tronista di Uomini e Donne e lei accetta.