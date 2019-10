Uomini e Donne anticipazione 17 ottobre: Giulio bacia con grande passione un corteggiatore, Alessandro geloso: scoppia una discussione in studio

Oggi pomeriggio su Canale 5, alle ore 14:45, andrà in onda il primo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, non mancheranno colpi di scena. Giulio Raselli ha portato in esterna una tronista che piace anche ad Alessandro. Tra loro due scattato un bacio che farà storcere il naso al tronista napoletano.

Giulio Raselli bacia una sua corteggiatrice

Una puntata spumeggiante quella di oggi pomeriggio. Secondo quanto riportato dal portale di gossip ‘Il Vicolo delle News’ , il 10 ottobre è stata registrata una puntata dedicata al trono classico che vede come protagonista i due tronisti: Giulio e Alessandro. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha portato in esterna Giovanna. Sebbene siano passate poche settimane dall’inizio del loro percorso all’interno del dating show di Canale 5 già sono sorte discussione tra i due giovani. Per quale motivo?

La giovane ha deciso di portare il tronista nella casa in cui abita per fargli conoscere le sue abitudini. Tra i due scatta un intenso bacio che ha visibilmente infastidito il tronista napoletano che sembra essere interessato a lei.

Giulia bacia di nuovo Daniele

La tronista romana sembra provare una forte attrazione nei confronti del giovane corteggiatore. Lo dimostrano anche l’esterne organizzate insieme a lui. Stando alle ultime anticipazioni, Giulia, nonostante affermi spesso di non avere molta fiducia nel suo corteggiatore, non ha mai negato che le piace molto e nella sua ultima esterna è scattato un altro bacio.

Nelle puntate scorse, Giulia Quattrociocche ha dichiarato di non fidarsi molto di Alessandro e che le sue sensazioni non erano del tutto positive. La padrona di casa ha mandato in onda un RWM che mostra la ragazza recarsi nel camerino del corteggiatore dopo che non ha nascosto di avere qualche dubbio nei suoi confronti.Ma una volta raggiunto Alessandro ha perso le staffe e lo ha praticamente aggredito verbalmente: