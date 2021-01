Uomini e Donne 2021, Spoiler: nota coppia annuncia la gravidanza! FOTO

Scopriamo cosa è accaduto nella registrazione del 29 dicembre, con le anticipazioni sulle prossime puntate!

Uomini e Donne Spoiler: Bebè in arrivo per una coppia molto amata

L’attesa per le nuove puntate del dating show più longevo della tv italiana sarà parso lungo agli occhi dei moltissimi fan. La pausa natalizia però sta per finire perché a partire dal 7 gennaio potremo tornare a vedere le storie d’amore dei Troni Over e Classico.

Sarà sempre Maria De Filippi la padrona di casa, coadiuvata dagli opinionisti Gianni Sperti che ha appena subito un duro lutto, e Tina Cipollari.

Nella registrazione del 29 dicembre, si sono avute già le prime incredibili novità! Tra queste la più clamorosa è stata l’annuncio di una prossima gravidanza per una coppia molto nota nel programma.

Stiamo parlando di Jara Gaspari e Nicola Balestra che hanno annunciato di star per diventare genitori per la seconda volta!

Chi sono Jara e Nicola: lavoro, figli, Trono Over

La tronista Jara Gaspari è nata nel 1979 ed è originaria di Torino. Il pubblico l’ha conosciuta grazie alla sua partecipazione al Trono Over nell’edizione 2019.

Jara è molto seguita sui social, in particolare su Instagram dove è solita condividere momenti di vita quotidiana e passioni sportive.

Proprio all’interno del programma la dama si è legata a Nicola Balestri con cui fin da subito è stata chiara la forte attrazione.

I due sono andati a convivere ed in seguito sono diventati genitori di un bellissimo bimbo, Tommaso, nato il 22 settembre 2019.

Entrambi sono già genitori: la Gaspari ha infatti un figlio adolescente mentre Balestri ha una bimba di 8 anni, come riporta anche Amalfi Notizie.

Durante la registrazione i due hanno annunciato dunque di star per diventare genitori di un altro maschietto che sarà molto atteso e contribuirà a rinsaldare una coppia inossidabile come la loro. La notizia ha fatto commuovere tutti i moltissimi fan della coppia!

Anticipazioni prossime puntate

Le nuovissime puntate del Trono Classico ed Over stanno per tornare dalla prossima settimana ma già dagli scorsi giorni stanno filtrando le anticipazioni. La registrazione del 29 dicembre infatti ha visto il ritorno delle storie che avevamo lasciato prima della pausa natalizia.

Protagonisti Gemma e Maurizio e Riccardo e Roberta per il trono Over e Davide Donadel con Beatrice e Chiara per il trono Classico.

Come vi abbiamo già illustrato in precedenti articoli, Donadei ha rimandato la scelta tra le due corteggiatrici facendo arrabbiare Beatrice. Guarnieri invece ha svelato di non voler uscire con altre donne per il momento, dedicandosi alla Di Padua.

Tra Maurizio e Gemma invece le cose non paiono andare bene e Tina ha insinuato un dubbio da chiarire mentre Sophie ha baciato Matteo durante l’esterna.

Se non vuoi perderti nessun colpo di scena non resta che sintonizzarti su Canale 5 a partire dal 7 gennaio alle 14.45 dal lunedì al venerdì!