Ricomincia una nuova settimana con il dating show di Maria De Filippi e le soprese saranno moltissime: un assenza misteriosa fa preoccupare.

Nuovi avvicinamenti inaspettati e situazioni mai viste ad Uomini e Donne di questa settimana, scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate, a partire da lunedì 12 aprile 2021!

Gemma protagonista assoluta avrà un ripensamento? Nel frattempo che fine ha fatto Tina Cipollari? Questo e molto altro a partire dalle 14.45 dal lunedì a venerdì su Canale 5!

Uomini e Donne anticipazioni 12 aprile: Tina assente, fan preoccupati

Il 10 aprile si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show più longevo ed apprezzato della tv. Gli appassionati della trasmissione non vedono l’ora di scoprire in anticipo cosa vedranno in studio poiché il programma riserva sempre colpi di scena emozionanti e divertenti.

Questa volta i fan stanno cominciando a preoccuparsi, quando è trapelato che anche durante l’ultima registrazione l’opinionista Tina Cipollari era assente.

Qual è il motivo di tale assenza? Nessuno lo sa ma quello che è certo è che il motivo debba essere importante poiché la vulcanica “vamp” è una presenza fissa accanto a Gianni Sperti da un ventennio.

Forse sarà proprio il collega ed amico a svelare tutto? O lo farà la padrona di casa Maria De Filippi? Quello che pare sicuro è che presto si scoprirà tutto.

Gemma nuovamente in crisi, chi la consola

Protagonista assoluta delle prossime puntata, a partire da quella di inizio settimana, sarà Gemma Galgani. La dama torinese farà un’esterna con Nicola Vivarelli, ormai suo ex da tempo per ringraziarlo di esserle stato vicino nei momenti bui.

Tra il 26enne e Gemma pare esserci ancora un forte legame, ammesso da entrambi durante l’esterna, tanto che Gianni ha insinuato che la Galgani possa avere nuove mire sul giovane.

Lei ha negato ma durante la puntata subirà un nuovo momento di crisi che solamente Nicola potrà gestire al meglio per tranquillizzarla. Tra i due ancora non è finita?

Situazione nuova per Samantha, Giacomo vola con Carolina

Attenzione anche alle dinamiche che riguardano gli altri tronisti e corteggiatori.

In primis sarà la volta di Samantha che man mano che le puntate proseguono sta perdendo corteggiatori. Tale situazione potrebbe portare ad unno scenario mai visto prima e alla ragazza arrivano attacchi da molti ex partecipanti, per il suo comportamento ritenuto ipocrita.

Eugenia e Federica verranno scelte da Massimiliano per passare del tempo assieme a lui in esterna ed anche per Giacomo la situazione procederà con Carolina. Il giovane pare sempre più preso da lei anche se ciò non rende felici le altre corteggiatrici. Cosa accadrà in studio?

Per scoprire cosa altro accadrà nelle prossime puntate continuate a seguirci per altre succose anticipazioni dai Troni Classico ed Over di Uomini e Donne!