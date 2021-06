Giovanna Abate è diventata rapidamente uno dei personaggi più amati di “Uomini e Donne”. Dapprima corteggiatrice di Giulio Raselli e poi come tronista ha saputo far breccia nel cuore di moltissimi fan della trasmissione condotta da Maria de Filippi.

La 26enne originaria di Roma però ha vissuto un periodo davvero difficile. Nello specifico Giovanna si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento per rimuovere alcuni polipetti presenti nella zona del basso ventre. Nonostante l’operazione sia stata portata a termine senza intoppi la star di Uomini e Donne è dovuta rimanere a letto per alcuni giorni.

L’operazione consisteva nella rimozione di alcuni polipetti dalla zona del basso ventre

L’ex tronista ha quindi raccontato il suo difficile post operazione spiegando come sarebbero state due settimane quelle in cui è rimasta a letto. Ma a provocare maggiore dispiacere nell’influencer è stato il suo non essere più auto sufficiente. Finalmente però, quest’ultima, sembra essersi ripresa perfettamente iniziando persino le sue vacanze.

Nell’intervista, infine, la Abate ha raccontato anche della sua attuale situazione sentimentale. Lo scorso anno, infatti, iniziò ad uscire con Sammy Hassan ma la storia non è andata oltre qualche mese come ha spiegato la ragazza.

Al momento, quindi, l’ex tronista sarebbe single ma come ha spiegato nell’intervista trovare un uomo, almeno per il momento, non è fra le sue priorità dopo le recenti delusioni avute con lo stesso Hassan e con Hakash Kumar.