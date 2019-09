‘Maria De Filippi sconvolta da una segnalazione’: anticipazioni Uomini e Donne 27 settembre -VIDEO

Uomini e Donne News: Maria De Filippi su tutte le furie, arriva una segnalazione su uno dei corteggiatori

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni, la puntata di oggi vedrà Maria De Filippi su tutte le furie. Per quale motivo? Arriva una segnalazione con tanto di prove su un corteggiatore: ma la reazione della tronista stupisce.

Uomini e Donne : segnalazione in studio

La puntata di oggi sconvolgerà la padrona di casa. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni è arrivata una segnalazione proprio su un nuovo corteggiatore. La scorsa settimana si è presentato in studio un volto noto del piccolo schermo, Javier Martinez, che ha partecipato alla passate edizione di Temptation Island in veste di tentatore. Il giovane ha subito colpito Sara, che ha deciso di portarlo in esterna. Il protagonista dell’appuntamento di oggi sarà proprio l’ex tentatore. In studio è arrivata una segnalazione sul giovane. Una ragazza ha deciso di contattare un giornalista per smascherarlo. Secondo la giovane, lui avrebbe una relazione con lei. A sostegno della sua tesi, anche i messaggi che i due si sono scambiati non molte settimane fa.

Sara, nonostante la segnalazione ha deciso di tenerlo in studio e dargli una possibilità per dimostrare la verità. La scelta della giovane ha stupito tutti, compresa la padrona di casa.

Colpo di scena: Sara lascia il trono

Le ultime anticipazioni rivelano che la giovane tronista decide di abbandonare il trono per un motivo sorprendente. La tronista modenese ha dichiarato che quando è uscita in esterna con i suoi corteggiatori, pensava al suo ex fidanzato.

Per non prendere in giro la redazione, ha deciso di lasciare il trono. Sul web si è già scatenato il toto nomi. Chi sarà il nuovo tronista? Lo scopriremo presto…