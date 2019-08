Uomini e donne nella bufera un autore ‘Avvicinava le corteggiatrici in privato’: la verità della Marzano

Uomini e Donne nella bufera: “un autore che le avrebbe invitate a fare un aperitivo…”, la rivelazione di Deianira Marzano

Uomini e Donne nella bufera: un autore della trasmissione di Maria De Filippi segnalato, la rivelazione della blogger napoletana.

Uomini e Donne, retroscena su un autore

Da maggio scorso, la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi è in vacanza. Nonostante ciò è finita nuovamente nella bufera per una segnalazione da parte di Deianira Marzano. La blogger napoletana, non molte ore fa, ha ricevuto una segnalazione su uno degli autori del dating show di Canale 5. Ma cosa è successo veramente? Secondo quanto riportato dalla Marzano, un manager le avrebbe svelato che uno degli autori del programma, durante il trono di Lorenzo e Luigi, avrebbe assunto un atteggiamento poco consono con le corteggiatrici in studio. Nel dettaglio, questi avrebbe adottato un comportamento tutt’altro che professionale invitandole per un aperitivo al di fuori dello studio. L’influencer napoletana ha dichiarato sui social:

“Il manager mi ha detto che le corteggiatrici che ha portato in trasmissione si sarebbero lamentate che ci sarebbe stato un autore che le avrebbe invitate a fare un aperitivo…Questo manager si arrabbiò…Poi è stato contattato dalla redazione per dirgli che lo avrebbero licenziato…Ma ciò non sarebbe avvenuto e avrebbero fatto in modo di mettere tutto a tacere…”

L’atteggiamento di questo uomo non è stato apprezzato dalle corteggiatrici che si sono lamentate con il manager. Pare però che la redazione non abbia licenziato l’autore di UeD.

Le parole della blogger napoletana

Deianira Marzano ha lanciato anche una lancia a favore della padrona di casa. La blogger napoletana ha precisato che è certa che Maria De Filippi sia all’oscuro di tutto questo. E poi ha ribadito che questa sarebbe una gravissima mancanza di rispetto e di professionalità se tutto ciò fosse vero.