Uomini e Donne, svelata la scelta di Giovanna Abate: la risposta del corteggiatore lascerà senza parole

Uomini e Donne, la confessione dell’ex volto del programma: “Ecco chi sarà la scelta di Giovanna”

Il trono di Giovanna Abate sta appassionando molti fan nel nostro Paese. La sua tormentata conoscenza con Sammy, l’improvvisa eliminazione di Alessandro Graziani e la conoscenza dell’Alchimista tengono incollati allo schermo milioni di italiani. Di recente, uno dei corteggiatori ha espresso il suo pensiero sulla sua esperienza ad Uomini e Donne e quale sarà la futura scelta della giovane tronista.

L’intervista ad Alessandro Graziani

A pochi giorni dall’eliminazione, Alessandro Graziani ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne rivelando dettagli inediti sul suo percorso all’interno della trasmissione. Nel dettaglio, il giovane corteggiatore ha affermato che nell’ultima esterna prima del lock down ha pensato che Giovanna Abate era una persona di cui si sarebbe potuto innamorare. Ha deciso di intraprendere questa sua esperienza televisiva nonostante il parere contrario dei suoi amici.

Ad ogni modo, il pallavolista ha deciso di seguire il suo cuore perché rimasto particolarmente colpito dal carattere e dalla personalità della tronista. A pochi giorni dalla scelta, rivela di avere dei dubbi su Sammy che, a parere suo, sembra più interessato al mondo dello spettacolo: ecco le sue parole

Le parole dell’ex corteggiatore

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, Alessandro Graziani ha indicato quale sarà, secondo lui, la scelta di Giovanna Abate:

“Ero diventato intollerante a questo modo di fare infantile. A oggi, però, credo sarà lui la scelta e mi auguro le risponda di sì”

Inoltre, il pallavolista ha affermato che, nell’ipotesi in cui la troniste ricevesse un ‘no’ non si tirerebbe indietro per un confronto:

“Dipende come andranno le cose. […] Sicuramente non la cercherei, ma non le chiuderei neanche la porta in faccia per un confronto”

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate: quando va in onda?