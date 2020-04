Arrivata la data ufficiale: ecco quando tornerà in onda Uomini e donne

Uomini e Donne, Maria De Filippi di nuovo in onda su Canale 5: ecco quando torna in tv

Tra i programmi più amati del pomeriggio vi è, senza alcun dubbio, Uomini e Donne. A causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, il programma, condotto da Maria De Filippi, è stato sospeso il mese scorso ma oggi c’è la data del suo ritorno sul piccolo schermo.

Uomini e Donne ritorna in tv

Per la gioia dei numerosi fan, è stata annunciato quando il programma verrà trasmesso su Canale 5. L’annuncio non è ancora ufficiale ma sull’account Twitter di Giuseppe Candela, di Dagospia, si parla del 20 aprile. Secondo quanto riportato dal noto giornalista, saranno trasmesse anche delle puntante inedite. Inoltre, il ritorno del dating show di Maria De Filippi si reso necessario per correre ai ripari in quanto la sua assenza ha fatto crollare gli ascolti:

“Uomini e Donne torna in onda con puntate inedite dal 20 aprile. Mediaset corre ai ripari: la sua assenza aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio con ripercussioni sulle soap e su Pomeriggio 5“.

Le ultime news sulla trasmissione

Non si hanno, al momento, molte informazioni sul programma ma molto probabilmente sarà diverso da quello andato in onda sinora. L’ultima puntata andata in onda del trono over, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, ha visto i Cavalieri e le Dame in teleconferenza. Secondo quanto riportato da Bubino Blog, invece, la trasmissione di Maria De Filippi cambierà radicalmente: