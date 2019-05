Uomini e donne anticipazioni 22 maggio: “Scoppia un’altra coppia”

Uomini e Donne anticipazioni oggi 22 maggio 2019: scoppia un’altra coppia nata nel programma di Maria De Filippi

Oggi andrà in onda l’ultimo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne .Secondo le ultime anticipazioni, la puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena. In studio ci sarà anche il ritorno di Pamela e Stefano. Come sarà andato tra loro?

Pamela e Stefano in crisi?

La scorsa settimana, Stefano Torrese e Pamela Barretta sono entrati in studio per raccontare della loro vita di coppia al di fuori della trasmissione. La dama ha raccontato che stava vivendo un periodo particolarmente positivo con il cavaliere. Stefano durante il confronto emozionato ha deciso di fare una bellissima sorpresa a Pamela. Il cavaliere ha tirato fuori un bellissimo anello e le ha detto che il giorno seguente avrebbe conosciuto suo figlio. Ma qualcosa è andato storto. Il motivo?

La bellissima sorpresa è stata rovinato da un’inaspettata confessione di Roberta. La dama ha confessato di essersi scambiata dei messaggi mentre i due avevano litigato. Pamela non era a conoscenza di queste conversazione e, appena scoperte, ha lanciato l’anello e ha abbandonato lo studio. Pamela ha deciso di porre fine alla loro relazione e ha deciso di parlare sui social, ecco cosa ha detto.

Lo sfogo del cavaliere sui social

Il cavaliere, al contrario, sembra voler riconquistare la dama. Sui social, Stefano Torrese ha pubblicato una bellissima frase di Martin Luther King Jr. I fan del cavaliere credono che il messaggio sia rivolto alla sua ex compagna:

“Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo”

Nella puntata di oggi, la coppia cercherà di chiarirsi su quanto successo nella scorsa puntata ma continueranno a litigare. Secondo quanto riportato dal sito di gossip Il Vicolo delle New, i due lasciano il programma separati. Cosa succederà la prossima settimana? Riusciranno a buttarsi alle spalle questa incomprensione? Lo scopriremo presto.