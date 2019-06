Uomini e donne chiude definitamente: la decisione Mediaset sul programma di Maria De Filippi

Uomini e Donne, il programma televisivi condotto su Canale Cinque da Maria De FIlippi oggi non andrà in onda, ecco per quale motivo

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più guardati nella fascia pomeridiani da milioni di italiani. A quanto pare infatti, il programma della bravissima conduttrice oggi non andrà in onda per una serie di motivi e decisioni presi da Mediaset.

Uomini e Donne oggi non va in onda

Il programma dell’amore, condotto da Maria De Filippi, oggi non sarà in onda. A quanto pare infatti, Maria De Filippi e gli autori del dating show, hanno deciso di prendersi una lunga pausa dopo le scelte avvenute pochi giorni, da parte dei tronisti. A quanto pare infatti, già da oggi non andrà più in onda il programma pomeridiano delle 14,45. Uomini e Donne infatti resterà “chiuso” per tutta l’estate riprendendo il trono classico e il trono over direttamente a settembre.

A comunicare la decisione sono le anticipazioni ufficiali del programma. A sostituire il programma di Maria De Filippi sarà però la bellissima soap opera spagnola Una vita, a cui dedicherà ai suoi telespettatori una doppia puntata ogni giorno. Ma a grande richiesta da lunedì 10 giugno arriverà l’attesa fiction Bitter Sweet con Ozge Gurel, la bellissima attrice di Cherry Season, che ha fatto impazzire milioni di italiani.

Uomini e Donne, quando tornerà?

Il programma incentrato sull’amore, Uomini e Donne, tornerà di nuovo su Canale Cinque a metà settembre del 2019. Il programma non cambierà i suoi soliti orari, infatti andrà in onda come sempre alle 14.,45 su Canale Cinque, Quest’anno però potrebbe ritornare a grande richiesta il trono Gay, ormai assente da ben due anni.