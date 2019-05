Uomini e donne anticipazioni 28 maggio, una coppia decide di sposarsi al trono over

Uomini e Donna anticipazioni oggi 28 maggio 2019: una coppia storica del trono over convolerà a nozze, l’annuncio in studio

Oggi pomeriggio andrà in onda l’ultimo appuntamento con il trono Over di Uomini e Donne di questa stagione. Una puntata ricca di colpi di scena: una storica coppia annuncia il matrimonio in studio.

Uomini e Donne: riassunto della penultima puntata

La scorsa puntata si è aperta con un nuovo dibattito tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e l’esterna con il nuovo cavaliere. La dama torinese è uscita con il cavaliere di Castellammare: i due sono andati a giocare una partita di bowling. Sembra inoltre che tra loro ci sia una forte attrazione fisica. Gemma Galgani ha confessato che, durante l’esterna, ci sono stati molti baci a stampo:

“le ha dato il prossimo appuntamento sotto la Mole Antonelliana dove avverrà il loro primo vero bacio”.

In studio si è anche parlato di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due hanno provato a riallacciare i rapporti ma sembra che qualcosa si sia spezzato per sempre. Durate il confronto, Riccardo e Ida hanno nuovamente litigato per l’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Inoltre, la dama è rimasta delusa dall’atteggiamento del cavaliere che, dopo l’ultima puntata, non si sono sentiti e non si sono visti. Maria De Filippi ospiterà in studio una coppia del programma che annuncerà una notizia importante, scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Un matrimonio al trono over

Nella puntata di oggi, la padrona di casa ospiterà una storica coppia del programma che annuncerà al pubblico una bella notizia. Una coppia uscita dalla trasmissione di Maria De Filippi, a maggio di due anni fa, torna in studio: Mauro e Lisa. I due hanno affermato che le cose procedono a gonfie vele. I due hanno deciso di sposarsi il prossimo anno. Congratulazioni ai futuri sposi!