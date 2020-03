‘Ha messo la mano negli slip’: Gemma Galgani imbarazza Crispino, la provocazione di Tina

Uomini e Donne, l’ironica insinuazione di Tina Cipollari ‘la mano negli slip’, imbarazzo in studio

Il trono over di Uomini e Donne continua ad incassare record in termini di ascolti. La puntata trasmessa ieri, mercoledì 4 marzo, è stata davvero esilarante anche grazie ad una battuta di Tina Cipollari. La bionda opinionista ha fatto una domanda piuttosto intima al nuovo corteggiatore di Gemma Galgani ,che imbarazzato, ha rivelato cosa è realmente successo con la dama torinese.

Uomini e Donne: Gemma parla di Remo

La puntata di ieri ha visto come protagonista Gemma Galgani che ha raccontato come procede la sua conoscenza con Remo Proietti. La dama di Torino ha preso la sua scelta: chiudere definitivamente con il passato in quanto è convinta che le cose tra loro due non possono migliorare. La Galgani ha infatti precisato:

“il passato è passato, non è andata bene e non andrebbe bene neanche adesso”

E ha poi aggiunto:

“Sono emersi i motivi molto seri per cui ci eravamo lasciati. E non erano quisquilie”.

E proprio in questo momento che la bionda opinionista ha pensato bene di fare una delle sue battute sulla coppia:

“Certo, ormai è invecchiato e non va va più bene…”.

La battuta di Tina Cipollari diverte il pubblico

Il divertimento, si sa, non manca mai quando in studio è presente Tina Cipollari. Nel salotto di Maria De Filippi si sono presentati ben quattro cavalieri per Gemma Galgani che non hanno approfondito la conoscenza con lei e tutti hanno tutti smentito di aver avuto qualcosa di intimo con la dama di Torino.

Tra questi anche Crispino al quale la bionda opinionista ha fatto una domanda piuttosto intima ovvero se fosse vero che Gemma gli ha messo “la mano negli slip”. E lui ha risposto imbarazzato che tra loro due non è successo nulla. Insomma anche in questa puntata non sono mancati momenti divertenti.