Uomini e donne, grave lutto per l’ex corteggiatore di Nilufar: ‘Hai lottato come un leone’

Uomini e Donne: grave lutto per l’ex corteggiatore di Nilufar Addati, le parole di addio sui social: “Hai lottato come un leone”

Lutto per un’ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, l’addio sui social.

Lutto per Nicolò Ferrari: le sue parole su Instagram

Un giorno particolarmente doloroso per un’ex volto dello storico programma, ideato e condotto da Maria De Filippi. I numerosi fan della trasmissione di Canale 5 sicuramente ricordano la tronista napoletana, Nilufar Addati. La giovane tra Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi scelse quest’ultimo. Ad ogni modo, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Nicolò ha intrapreso diverse esperienze televisive partecipando a Riccanza e a Temptation Island Vip.

Il giovane piange la dolorosa scomparsa di una delle figure più importanti della sua vita: il nonno.

Le parole di Nicolò Ferrari

La notizia della morte del nonno è stata diffusa sui social dallo stesso ex corteggiatore del dating show di Canale 5. Tramite una Instagram Stories, il giovane ha raccontato che il nonno è stato ricoverato in ospedale per giorni e per tale motivo era assente sui social per prendersi cura di lui.

Dopo giorni di grande sofferenza, il nonno di Nicolò Ferrari se ne è andato lasciando un vuoto nel cuore di chi l’ha amato. Un lungo messaggio di addio per suo nonno in cui l’ex corteggiatore spiega che ha lottato come un leone:

“Nonno, riposa in pace. Hai combattuto come un leone per più di una settimana, ora non soffrirai più. Mi manchi già”.

La sorella dell’ex volto del trono classico di Uomini e Donne, Clarissa, ha pubblicato un messaggio di addio sui social dedicato a suo nonno.

“Sarai sempre nel mio cuore. Ciao nonno”.

Numerosi i messaggi di cordoglio per Nicolò. La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.