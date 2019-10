‘In atteggiamenti intimi con un’altra donna’: l’ex tronista fidanzato nella bufera

Uomini e Donne News, un ex tronista beccato in atteggiamenti intimi con un’altra ragazza: “È andato a cena con lei quando la sua ragazza era fuori per l’intervento”

Una vera e propria bomba di gossip sganciata su un ex tronista di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, Luca Onestini è protagonista di una notizia che ha fatto il giro del web. Il giovane sarebbe stato beccato a cena con un’altra donna mentre la sua ragazza era fuori dall’Italia per un intervento.

Uomini e Donne gossip

I numerosi fan del dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, sicuramente ricorderanno il trono di Luca Onestini. Durante la sua esperienza a Grande Fratello, l’ex tronista ha incotrato Ivana Mrazova. I due dopo una lunga conoscenza e, solo dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altro. La loro storia d’amore, finora, è andata a gonfie vele ma qualcosa pare abbia turbato gli equilibri della coppia. Per quale motivo?

Nelle ultime ore, una vera è propria bomba di gossip è stata sganciata su una delle coppie più amate e seguite sui social. Deianira Marzano ha condiviso su Instagram un video ‘compromettente‘ che riguarda proprio Luca Onestini.

Il video di Deianira Marzano

L’influencer ha pubblicato sui social un un video “compromettente” in cui l’ex concorrente del Grande Fratello è in compagnia di belle ragazze. La clip in questione mostra Luca Onestini in un locale, probabilmente per una serata, ma diverse ragazze presenti non non perdono occasione per strusciarsi addosso.

“Non per fare la puritana ma questa gli sta proprio con una gamba lì sopra. Ma tu un po’ di contegno non ce lo puoi avere visto che sei fidanzato?”

ha commentato l’esperta di gossip. Il tutto sarebbe successo mentre Ivana era in Repubblica Ceca per sottoporsi ad un intervento. A sostegno della sua tesi anche le dichiarazioni di un ex tronista, Amedeo Venza, che ha affermato: