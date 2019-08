Gianni Sperti, quanto guadagna a fare l’opinionista a Uomini e donne con Tina Cipollari

Uomini e Donne, quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti in veste di opinionista del programma? Ecco le cifre

Quanto guadagnano gli opinionisti di Uomini e Donne? Una domanda di curiosità che su pongono i numerosi fan della trasmissione, ideata e condotta, da Maria De Filippi. Vediamo insieme quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e Donne: quanto guadagnano gli opinionisti?

Uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico è, senza dubbio, Uomini e Donne. Il dating show, nonostante siano passati molti anni dalla sua messa in onda, è in grado di rinnovarsi e attrarre l’attenzione dei telespettatori. Quest’anno, la decisione della padrona di casa di trasmettere le scelte in prima serata e successivamente in diretta hanno consentito alla trasmissione di Canale 5 di raggiungere un nuovo record in termini di ascolti. Da un pò di tempo a questa parte, i due protagonisti indiscussi del programma sono Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti, grazie alla loro simpatia e complicità, regalano quotidianamente una sana risata al pubblico in studio e a casa.

I fan più curiosi spesso si sono chiesti quale fosse il cachet dei due volti di UeD. Vediamo quali sono i loro guadagni.

Il cachet di Tina e Gianni

Secondo quanto riportato dal sito DiLei, Tina Cipollari e Gianni Sperti per ogni puntata guadagnerebbero una cifra tra i 1000 e 2000 mila euro. La matematica non è un opinione, per cui il loro stipendio mensile si aggirerebbe tra gli 8 mila e i 16 mila euro.

Uomini e Donne torna nuovamente su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre, al solito orario. Intanto, la coppia di opinionisti si sta godendo la vacanza estiva. Tina Cipollari ha scelto l’Ibiza. Non molte ore fa, l’ex moglie di Kikò Nalli ha condiviso uno scatto che la ritrae proprio all’aeroporto dell’isola iberica.