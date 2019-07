Uomini e Donne, Giulia Caviglia ‘Mi ha tradita e mandata a fanc*lo’: la verità sull’addio a Manuel

Giulia Cavaglia intervistata da Witty Tv rivela i motivi della rottura con il corteggiatore di Uomini e Donne, Manuel. Ecco la verità

Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, recentemente intervistata da Witty Tv, rivela i motivi che hanno portato alla fine della relazione con l’ex corteggiatore Manuel Galiano.

Ecco quanto raccontato dalla tronista al noto giornale online.

Giulia Cavaglia: ecco perchè ha rotto con Manuel

Nel corso dell’intervista per Witty TV, Giulia Cavaglia, ha rivelato che alla base della rottura con Manuel Galiano, ci sarebbe un ‘presunto tradimento’ da parte del giovane, accusato di prestarle poca considerazione.

‘Quando uno esce da questo percorso ha delle aspettative, mentre Manuel non aveva voglia di stare con me e lo ha dimostrato in molte occasioni’

Quando parla delle ‘diverse occasioni’ la Cavaglia si riferisce principalmente ai viaggi, che l’ex corteggiatore organizzava con gli amici ai quali lei non era mai invitata.

Addirittura pare che fossero, durante un Viaggio a Montecarlo, vicini 5 minuti, e che lui non abbia ‘trovato’ il tempo neanche per un caffè insieme.

Ma il culmine si sarebbe verificato durante l’ultimo viaggio di Galiano a Ibiza, dove chiaramente non solo non è stata invitata, perchè ‘viaggio programmato’ in precedenza, ma anche per la questione del farsi sentire poco e con messaggi ultra ermetici, che le hanno fatto pensare al peggio, ovvero che il suo ormai ex si stesse divertendo con qualcun’altra.

Giulia Cavaglia: il ritorno di Manuel Da Ibiza

L’ex tronista prosegue l’intervista raccontando il rientro di Manuel da Ibiza, il quale non è stato dei più cordiali, stando alle parole di Giulia:

‘E’ entrato come uno sborone, senza nemmeno salutare. Infatti gli ho detto di imparare le ho detto l’educazione, grazie. Esci, mi saluti e poi entri’

e continua rivelando che dopo un’accesa conversazione durata oltre 10 minuti, lui l’avrebbe mandata a quel paese per poi andarsene:

‘lui mi manda a fan…o e se ne va’

La Mennoia, riguardo al presunto tradimento, avrebbe consigliato di non affidarsi troppo alle dicerie provenienti dal web.

Pronta arriva la replica della Cavaglia la quale ammette di avere un carattere non semplice ma di essere stata comunque onesta con Manuel: