Uomini e donne, Giulia e Manuel si separano: l’annuncio sui social

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, si separano a distanza di poco tempo dall’uscita dal programma condotto di Maria De Filippi. Ecco che cosa è accaduto

L’amore tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, coppia nata nel corso de Trono Classico di Uomini e Donne, è già finito? A poco tempo dall’uscita dal programma i due infatti annunciano sul loro profilo ufficiale di Instagram che si separeranno per un pò. Ecco perchè.

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si separano

Usciti da pochissimo, follemente innamorati dal programma condotto da Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, si separano.

Non temete, non hanno già posto fine alla loro storia d’amore, tra l’altro appena iniziata, saranno semplicemente lontani per un pò.

Il Motivo? Come ben noto i due non abitano nella stessa città, e almeno per il momento non vi è nessuna intenzione da parte di entrambi di intraprendere il passo della convivenza.

Una relazione a distanza quella tra i due protagonisti di Uomini e Donne, i quali con una Stories su Instagram, condividono con i propri follower la loro ‘imminente separazione’.

Ecco che cosa ha detto Giulia Cavaglia malinconica:

“Buongiorno , stamattina sono ancora col mio uomo e purtroppo oggi se ne va. Che barba! Tanto torna presto, gli mancherò troppo!”

Manuel Galiano, le risponde poi ironicamente:

“Non tornerò mai più, ragazzi! Mai più!”

poi Manuel, aggiunge scrivendo una Stories sul suo profilo:

“Sono scappato, ragazzi!Sono riuscito a scappare! Mia cara Giulia, sono arrivato! Ci vediamo presto!”

La storia tra i due resisterà al peso della distanza?