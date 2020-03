Uomini e Donne 16 marzo, Gianni Sperti perde le staffe con un cavaliere: caos in studio

Questo pomeriggio, alle ore 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalla rete è l’ultima registrazione della trasmissione prima dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19. Protagonista dell’appuntamento di oggi è Gianni Sperti che perde le staffe con uno dei cavalieri: caos in studio, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gianni Sperti furioso

Tra poche ore, andrà in onda su Canale 5, un nuovo appuramento con il trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata trasmessa venerdì, al centro dello studio si sono seduti Marco e Carlotta. La dama pare non sia intenzionata a frequentarlo ed illudere il cavaliere perché per lei non è scattata la scintilla. Il cavaliere, di fronte alle sue parole, non riesce a trattenere le lacrime.

“Mi sono illuso”

queste sono le sue parole dopo la decisione della dama. (continua dopo la clip)

La puntata prosegue parlando di altri due protagonisti del torno over Marco B. e Antonella. La padrona di casa vuole sapere se tra loro è scattato il bacio. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla anticipazioni pubblicate sull’account ufficiale Instagram del dating show, oggi assisteremo ad un duro scontro tra Gianni Sperti e Marcello. La sua conoscenza con Anna Maria desta sospetti tra i presenti in studio.

La lite in studio, volano stracci

L’opinionista è molto apprezzato dai telespettatori perché è una persona che non ha peli sulla lingua. Gianni Sperti, durante il confronto tra Marcello e Anna Maria, rivelerà le sue perplessità circa la loro conoscenza affermando che la loro conoscenza non è reale. Volano gli stracci in studio e il cavaliere afferma:

“Ottant’anni ce l’hai te! Tu all’età mia sarai sfranto!”.

A partire da lunedì 23 marzo il dating show di Canale 5 sarà sospeso a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.