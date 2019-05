Uomini e Donne anticipazioni oggi 27 maggio: Gemma si concede a Mario

Uomini e Donne anticipazioni oggi 27 maggio 2019: Gemma Galgani si concede al nuovo cavaliere, ecco cosa è successo

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci saranno Roberta Di Padua, Gemma Galgani e Ida Platano.

Gemma Galgani e l’esterna con Mario

Dopo la rottura con Rocco Fredella, la dama torinese sembra aver ritrovato la serenità con un nuovo cavaliere: Mario. In una recente intervista al magazine dedicato alla trasmissione Gemma Galgani ha commentato la nuova frequentazione. In particolare la dama ha precisato che con lui fa lunghe chiacchierate notturne, è divertente e insieme a lui ride molto. Nell’ultima esterna, Gemma Galgani ha confessato che c’è stato qualche bacio a stampo e degli abbracci.

In studio, il cavaliere del parterre maschile ha dichiarato alla padrona di casa:

“È una donna eccezionale, straordinaria! Le telefonate mi fanno molto piacere, la cosa bella è che quando lei mi risponde soddisfa in me sia il poeta che lo scrittore”.

Uomini e Donne: le altre coppie

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni inerenti la puntata di oggi, 27 maggio 2019, oltre a vedere l’esterna della dama di Torino, i telespettatori avranno modo anche di vedere l’ennesimo dibattito tra Riccardo e Ida. Nelle scorse settimane, Riccardo Guarnieri ha chiesto a Maria De Filippi di richiamare in studio la sua ex compagna, Ida Platano.

Come è noto, la dama dopo la fine della storia d’amore con Riccardo ha scelto di lasciare la trasmissione. Il motivo? Non sopportava l’idea di vedere il suo ex compagno uscire con le altre dame. Tuttavia, dopo essere uscito con una serie di donne Riccardo ha confessato di pensare ancora ad Ida. Ma nell’appuntamento di oggi i due si ritrovano a litigare per alcuni retroscena svelati da Roberta Di Padua. Quest’ultima si scaglierà, ancora una volta, contro l’ormai ex coppia del dating show di Canale 5: Pamela e Stefano.