‘Ho pensato al suicidio’ Maria De Filippi, la confessione dell’ex volto di Uomini e donne lascia tutti senza parole

Uomini e Donne, triste confessione di un’ex corteggiatrice del trono classico: “ho pensato spesso al suicidio”

Tra i programmi più amati di Real Time vi è, senza alcun dubbio, Rivelo condotto da Lorella Boccia. La padrona di casa accoglie, nel suo studio, personaggi del mondo dello spettacolo che raccontano i momenti più importanti della loro vita privata e professionale. Nella puntata in onda giovedì 26, un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato cosa ha provato dopo la fine della trasmissione a causa delle continue critiche ricevute sui social.

Uomini e Donne, la confessione di Nicole Mazzocato

I numerosi fan del dating show di Maria De Filippi sicuramente ricorderanno Nicole Mazzocato. L’ex corteggiatrice fu scelta da Fabio Colloricchio e dopo una lunga relazione durata ben quattro anni, la loro storia d’amore è naufragata a causa di incomprensioni. Di recente, l’ex tronista italo-spagnolo ha rilasciato diverse dichiarazioni che di certo non sono piaciute alla sua ex compagna.

Durante la sua chiacchierata con Lorella Boccia, Nicole non ha potuto trattenere la commozione parlando del suo ex e ha precisato che per lui ci è sempre sta come fidanzata, amante, amica e tutte le sue parole l’hanno profondamente ferita.

Il periodo buio per l’ex corteggiatrice

La 29 enne ha poi parlato a cuore aperto di un momento difficile della sua vita quando ha sfiorato l’anoressia e ha addirittura pensato al suicidio:

“Uno dei momenti più difficili della mia vita è stato quello successivo all’esperienza a Uomini e Donne. Dopo la fine del programma sono stata sommersa da critiche e insulti che mi hanno fatto molto male. Ero entrata in un tunnel, non riuscivo più a capire il senso della mia vita. Ero diventata magrissima, pesavo 39 chili, stavo sfiorando l’anoressia.”

Nicole ha poi aggiunto: