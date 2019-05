Uomini e Donne anticipazioni oggi 20 maggio 2019:Armando sputtanato: ‘La redazione paga Barbara’, ecco le parole di una delle dame

Uomini e Donne: l’appuntamento di oggi pomeriggio sarà ricco di colpi di scena. Oltre alla discussione tra Gemma e Tina, un cavaliere sarà accusato di diffondere notizie non vere sulla trasmissione.

Tina Cipollari litiga con Gemma Galgani: il motivo

Quest’oggi andrà in onda il primo appuntamento settimanale interamente dedicato al trono over di Uomini e Donne. Protagonista della puntata di oggi, lunedì 20 maggio 2019, Tina Cipollari e Gemma Galgani. La volta scorsa, la bionda opinionista ha discusso con la dama di torino perché si è rifiutata di struccarsi. Per tale motivo, l’ex moglie di Kikò Nalli è andata dietro le quinte e, una volta entrata in studio, ha versato un secchio pieno d’acqua in testa a Gemma.

In studio discuteranno di nuovo. Il motivo? Tina Cipollari non crede alle parole di Gemma Galgani:

“Ti sforzi tantissimo ad essere credibile. Ma non lo sarai mai! Perché dici solo cazzate!”

A queste parole, la dama di Torino risponde:

“Si tu che non mi vuoi credere!”

Uomini e Donne: Armando discute con Barbara

Assisteremo all’ennesima discussione tra Armando e Barbara. In particolare la dama fa pesanti accuse nei confronti del cavaliere. Barbara sostiene, infatti, che al di fuori degli studi della trasmissione di Maria De Filippi diffonde notizie non vere. Stando a quanto riportato dalla dama Armando avrebbe affermato che Gemma, Valentina e Barbara sono pagate per stare all’interno del programma. Alle parole dell’insegnante, il cavaliere napoletano risponde affermando che lei è una donna molto cattiva destinata a rimanere sola. Dopo il litigio, Barbara abbandona lo studio di Uomini e Donne. Quale sarà la reazione della padrona di casa alle presunte parole del cavaliere? Lo scopriremo tra poco. Ecco il video dello scontro tra Armando e Barbara: