Uomini e donne, Angela in piscina, scene da bollino rosso: si interrompe la diretta ‘Voleva saltarle addosso’ (VIDEO)

Uomini e Donne, Angela Nasti e il momento imbarazzante in villa: ecco cosa ha detto mentre era insieme ad uno dei suo corteggiatori

Oggi pomeriggio andrà in onda l’epilogo del percorso della tronista napoletana, Angela Nasti. Manca davvero poco per scoprire quale sarà la sua scelta. La giovane avuto già modo di trascorrere del tempo con Alessio e Luca nella famosa villa, tappa fondamentale che precede la scelta.

Uomini e Donne: Angela Nasti in villa

Oggi pomeriggio andrà in onda, per la prima volta nella storia della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, la scelta in diretta. L’obbiettivo della padrona di casa è stato quello evitare la fuga di notizie online. Oggi è il turno della tronista partenopea, Angela Nasti. Il percorso della tronista napoletana non è stato semplice ma ha saputo dimostrare il suo carattere al numeroso pubblico del dating show di Canale 5: è una ragazza, ambiziosa, sincera e determinate.

Nelle ultime ore, i canali social dedicati a Uomini e Donne hanno condiviso una serie di video riguardanti i giorni trascorsi in villa con Luca e Alessio. Scopriamo insieme cosa è successo durante il week-end.

I giorni in villa insieme ai due corteggiatori

Dopo aver trascorso dei momenti insieme a rispettivi corteggiatori/corteggiatrici, i tronisti sono chiamati in studio per comunicare il nome della persona con la quale intendono lasciare la trasmissione e vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Stando alle ultime anticipazioni, la tronista napoletana ha avuto modo di trascorrere del tempo con Luca e Alessio in villa. Su Instagram, la pagina Witty TV ha condiviso dei filmati in anteprima assoluta dei momenti di Angela.

Il video mostra la tronista napoletana insieme ad Alessio in spa. Tra i due c’è una forte attrazione fisica:

“Mamma Mia quanto mi vorresti saltare addosso”.

A questo punto, Alessio ha chiesto alla produzione di staccare il collegamento. Luca ovviamente non ha gradito e infuriato ha deciso di lasciare la stanza.