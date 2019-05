Uomini e Donne, Andrea sceglie ma la sua corteggiatrice lascia la villa

Uomini e Donne Gossip: Andrea Zelletta in villa insieme alle corteggiatrici ma una di loro abbandona la location, ecco il motivo

Andrea Zelletta è pronto alla scelta, ecco cosa è successo in villa.

Andrea Zalletta. i due giorni in villa

Il percorso di Andrea, Giulia e Angela sta giungendo a termine. Tra poco meno di una settimana i tre tronisti sono chiamati a rivelare la loro scelta finale. Nelle ultime puntate interamente dedicate al trono classico di Uomini e Donne, Muriel ha deciso di abbandonare il programma. Il percorso con Natalia sembra essersi complicato. Nell’ultima puntata abbiamo assistito ad un’accesa discussione tra la corteggiatrice e il tronista pugliese. Stando alle ultime anticipazioni, Andrea ha già trascorso i due giorni in villa insieme alle due corteggiatrice, ma un piccolo dettaglio sembra svelare la sua scelta.

In particolare sabato scorso, Andrea Zalletta ha organizzato la doppia esterna con Natalia e Klaudia. Ma qualcosa sembra sia andato storto. Il motivo? Raffaella Mennoia ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che ha catturato l’attenzione dei moltissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi. Lo scatto immortala la ragazza insieme al tronista, quest’ultimo appare molto pensieroso. Cosa sarà successo in villa?Il tronista pugliese, prima di trascorrere due giorni con Natalia e Klaudia, avrebbe dichiarato che :

“Sono entrato in un modo ed esco diverso”

Il litigio tra Andrea e Natalia in villa

Secondo le recenti indiscrezioni, Andrea ha trascorso una giornata in villa insieme a Natalia. Ma pare che i due abbiano nuovamente litigato. Natalia Paragoni avrebbe abbandonato la villa, ma il tronista pugliese sembra non aver fatto nulla per farla ritornare in villa.

Nella esterna con Klaudia, invece sembra essere scoppiata la passione. Questo ha fatto perdere le staffe a Natalia. Quest’ultima ritornerà? Nelle prossime settimane sarà invece registrata la scelta di Giulia e Angela.