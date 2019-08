Uomini da evitare, comportamenti “tossici” e tipologie assurde da tenere alla larga

Sei innamorata? Bene, questi sono i comportamenti e gli uomini da evitare in assoluto per salvarti la vita!

Gli uomini da evitare sono tantissimi e il loro modo di fare attrae come in una trappola, dalla quale uscire non è di certo facile. Come riconoscere le relazioni tossiche e scappare prima che sia troppo tardi?

Le relazioni pericolose e tossiche

E’ facile incappare in rapporti di coppia ricchi di incomprensioni e in questi casi risulta essere necessario indagare per capire se una relazione è diventata tossica o se lo è sempre stata.

Le incomprensioni sono normali e ci possono essere scontri più o meno difficili da superare. Un conto sono i periodi no, altra storia sono gli aspetti della personalità che caratterizzano un individuo.

Alcune persone succhiano letteralmente l’energia vitale e per quanto le relazioni umane siano un duro lavoro, queste personalità sono altamente tossica per le relazioni affettive.

Ci sono ottime probabilità che abbiamo a che fare con una persona che in psicologia risponde alla definizione di vampiro energetico.

Queste persone tendono a sfruttare a proprio vantaggio le energie di chi gli sta accanto. Ogni discussione diventa faticosa, qualsiasi sia l’argomento. Generalmente ha un costante bisogno di essere rassicurato e quindi chiede quasi ossessivamente conferme.

Riconoscere gli uomini da evitare

Prima di gettarci a capofitto in una relazione, impariamo a riconosce i segnali di una sana e salutare scelta.

Risulterebbe fondamentale osservare il vademecum della salute, con occhi critici prestare molta attenzione e obiettività di chi ci sta innamorando, senza mai perdere di vista il rispetto per se stessi.

Stare alla larga, indipendentemente dal genere, da relazioni e comportamenti altamente controproducenti migliora la vita.

Inquadrare, saper riconoscere anche i più piccoli segnali che possono farci capire la personalità può essere difficile, specialmente all’inizio di una conoscenza, ma indispensabile per evitare di soffrire inutilmente.

Il narcisista, un manipolatore affettivo da stare alla larga

Esistono tipologie di uomini da cui stare alla larga, riconoscerli in tempo e darsela a gambe prima che sia troppo tardi risulta essere solo un bene.

Il narcisista è un vero manipolatore affettivo, manca di empatia, il bisogno di sentirsi speciale, grandioso, lo porta ad essere sanamente egoista, non accetta le critiche e fatica ad ammettere gli errori e attribuisce la responsabilità degli eventi negativi agli altri.

La sua arma vincente è il ricatto, usa l’amore come merce di scambio e ti mette con le spalle al muro sviluppando una dipendenza emotiva lontana anni luce da un rapporto di coppia costruttivo e sereno.

Conviene sempre allontanarsi da relazione a dir poco asfissiante e tossiche, da personalità eccessivamente gelose o irresponsabili, da coloro che hanno superato da tempo l’adolescenza eppure vivono da adolescenti soprattutto dal punto di vista emozionale. Queste personalità sono sempre in fuga e non amano mettersi in gioco.

Avere le fette di salame sugli occhi quando si è innamorati o infatuati e un terribile errore. Induce a pensare non solo di poter cambiare il partner ma ci impedisce di vedere perfino gli eclatanti difetti di quest’ultimo.

Accontentarsi di una facciata perfetta quando perfetta non lo è, non darà vita a una relazione sentimentale sana e appagante. Porterà solo perdita di fiducia in se stessi e abbassamento dell’autostima.

Gli uomini non cambiano

Una delle canzoni più amate di Mia Martini è senza dubbio “Gli uomini non cambiano”.

Una canzone amara per la cantante che parla del tradimento degli uomini:

“Gli uomini non cambiano prima parlano d’amore e poi ti lasciano da sola…”

Così più passa il tempo e più le cose non cambiano, l’uomo dall’apparenza fin troppo perfetta finisce spesso per rivelare un retroscena abilmente nascosto.

Il classico uomo brillante, bravissimo a trovare sempre una giustificazione valida ad ogni ritardo o mancanza rappresenta quella categoria di bugiardi per eccellenza.

Per loro la bugia è pane quotidiano, cercano di ottenere sempre qualcosa mentendo e quasi mai si scusano per il loro comportamento soprattutto quando vengono scoperti.