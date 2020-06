“Lo fa durante la pubblicità?” Uno Mattina In Famiglia, spunta il giallo...

A Uno Mattina In Famiglia si risveglia ardente la curiosità sulla sfera sessuale di Barbara D’Urso, conduttrice che più d’ogni altra tiene vivo l’interesse del pubblico.

Se c’è una conduttrice, fra le contemporanee, che più d’ogni altra riesce a calamitare l’attenzione mediatica, questa è indubbiamente Barbara D’Urso. Sebbene la regina di Cologno Monzese sia lontana dagli studi televisivi per via della pausa estiva, non riesce a sfuggire alle grinfie dei settimanali di gossip, che si ostinano a menzionarla.

Nel corso dell’ultima puntata di Uno Mattina In Famiglia, nota trasmissione d’intrattenimento di Rai Uno, l’attenzione del conduttore Tiberio Timperi e di Gianni Ippoliti si è focalizzata attorno alla sfera privata di Barbara D’Urso. I telespettatori, infatti, hanno percepito una curiosità, tanto insistente quanto morbosa.

Uno Mattina In Famiglia, spunta l’enigma sulla vita sessuale di Barbara D’Urso

All’interno della trasmissione di Rai Uno, Gianni Ippoliti cura la rubrica inerente la rassegna stampa della cronaca rosa. Sfogliando un settimanale di gossip – del quale non è stato riportato il nome – il settantenne romano ha focalizzato la sua attenzione sulla castità di Barbara D’Urso.

Secondo un recente articolo, pubblicato dal magazine da lui in esame, la sessantatreenne napoletana sarebbe nella lista dei “Belli, famosi e castissimi”. Gianni Ippoliti, dunque, si è rivolto al pubblico in cerca di risposte concrete:

“Il giallo di Barbara D’Urso: su di lei c’è il giallo della castità… Se c’è qualcuno che può, diciamo in maniera molto semplice, spiegare…”

Il conduttore Tiberio Timperi spezza una lancia a favore di Barbara D’Urso

L’esimio conduttore di Uno Mattina In Famiglia ha giustificato la regina di Mediaset. Secondo il ‘Timperi pensiero’, per Barbara D’Urso sarebbe a dir poco impossibile dedicare tempo ed energie al sesso. Il presentatore, infatti, ha ironizzato così: