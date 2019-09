‘Ma come ca**o è possibile’: UnoMattina, la parolaccia in diretta spiazza Valentina Bisti – Video

‘Ma come ca**o è possibile’: UnoMattina, la parolaccia in diretta spiazza Valentina...

Uno Mattina, figuraccia nello studio, il collegamento salta e l’inviata impreca in diretta televisiva, Valentina Bisti resta senza parole -Video –

Come molti programmi, anche Uno Mattina ha iniziato la sua nuova stagione con il botto. Pare infatti che proprio stamattina nella nuova puntata di Uno Mattina, sia successo qualcosa che ha spiazzato il pubblico del programma di Rai 1.

UnoMattina, inviata impreca in diretta

Una partenza per niente calma quella del programma mattutino su Rai 1 di Uno Mattina. A quanto pare infatti, pare che i primi problemi non sono tardati ad arrivare. La nuova conduttrice del programma Valentina Bisti, era intenta ad aprire il collegamento con l’inviata Carlotta Ricci, ma a quanto pare qualcosa è andato nel verso sbagliato.

La giornalista Valentina Bisti infatti era concentrata a parlare dell’omicidio di Elisa Pomarelli di Piacenza, ma pare che qualcosa durante la sua esposizione, è andata decisamente storta. Pare infatti che la giornalista stesse dando il collegamento a Carlotta Ricci, quando all’improvviso è saltato tutto.

Uno mattina, la giornalista impreca in diretta

A causa di un disagio tecnico della redazione, l’inviata Carlotta, non appariva nel video, ma l’audio si sentiva quasi perfettamente. È stato infatti, proprio l’audio a mettere in difficoltà la conduttrice del programma, che in sottofondo ha sentito la sua collega imprecare. Dopo l’attesa di qualche secondo, infatti, Carlotta non è apparsa in video, ma le sue parole si sono sentite chiare e tonde:

«Ma come c***o è possibile?».

Anche se può sembrare un comportamento poco professionale, pare che l’inviata non sia riuscita a reprimere l’ansia e il nervosismo che comporta la prima puntata dell’edizione di Mattino Cinque. Nel mentre, la giornalista Valentina. è rimasta a dir poco senza parole, ma ha cercato subito di rimediare alla figuraccia della collega, spiegando al pubblico a casa, che c’erano alcuni problemi tecnici al collegamento. Il video pubblicato da GossipETv, in poco tempo ha fatto il giro del web.

Insomma, un momento davvero difficile da gestire per la povera Valentina, che tra l’imbarazzo e lo sbigottimento, è riuscita a rimediare il tutto con la sua professionalità.