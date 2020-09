Iniziano quest’oggi, giovedì 3 settembre, alle 12:00 i test d’ammissione alla facoltà di Medicina a cui prenderanno parte circa 66mila candidati. Nello specifico i partecipanti ai test d’ammissione dell’Università sono 66.638 al fronte dei soli 13.072 posti disponibili.

Nonostante ciò i candidati rispetto allo scorso anno sarebbero circa duemila in meno. Ovviamente i test saranno effettuati nel totale rispetto delle norme anti contagio come dichiarato ieri dal ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.

Nello specifico il protocollo prevede: ingressi differenziati per gli studenti, distanza fra le aule dove si realizzano i test, mascherine chirurgiche, sanificazione e controllo da parte della protezione civile nazionale del rispetto della distanza.

Gli studenti però, d’altro canto, non ci stanno e rispondono polemici. Nello specifico è Camilla Guarino di Link Coordinamento Universitario a fare la voce degli universitari.

“E’ inaccettabile che venga fatta questa selezione per diventare medico, quando il nostro Servizio Sanitario Nazionale è ancora in grave emergenza per carenza di organico con la pandemia ancora in corso”.