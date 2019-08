United Airlines, scoperti due piloti posivi all’alcol test poco prima del decollo

Il volo della United Airlines poteva essere uno scenario di strage, se solo non avessero fermato i due piloti positvi all’alcol test. Ecco che cosa è successo

Due piloti professionisti della United Airlines sono stati scoperti prima del decollo, grazie all’alcol test. Una strage sfiorata?

L’arresto dei due piloti professionisti

La Bbc rende noto che due piloti professionisti sono stati arrestati poco prima del decollo, all’aeroporto di Glasgow per un volo diretto su New York.

Sono due uomini di 61 e 45 anni che per ora restano in custodia presentandosi martedì davanti al dipartimento dello Sceriffo in Scozia a Paisley. Il volo è stato cancellato tra lo sgomento e la paura di tutti i passeggeri, che si sono ritrovati a non poter partire per New York ma anche di essere sopravvissuti ad una possibile strage.

Le parole della compagnia aerea

Una nota della sicurezza della compagnia aerea ha evidenziato di come la sicurezza dei passeggeri sia prioritaria, per questo motivo gli impiegati sono sottoposti ad un controllo accurato con tolleranza zero su alcol o stupefacenti:

“i piloti sono stati immediatamente rimossi dal servizio”

Chiarendo che la compagna ha provveduto a condurre a destinazione i passeggeri dell’aereo.

E’ successo già nel 2017 dove due piloti sono stati arrestati per dei limiti a loro imposti – sempre all’aeroporto di Glasgow condannando entrambi a 10 e 15 mesi di carcere. Anche in questo caso il tutto è accaduto poco prima del decollo: l’attenzion non è solo per gli attentati ma anche per il personale di bordo, dove i controlli sono stati moltiplicati negli utimi tempi.