Unione Europea, Von der Leyen controlla l’Italia: “Monitorerò i vostri conti da vicino”

L’Unione Europea nel nome di Von der Leyen con un controllo serrato sui conti pubblici italiani e qualche idea per i migranti: cosa ha deciso?

La Von der Leyen controlla il nostro Paese e dall’Unione Europea arrivano anche nuove idee sui migranti.

Il controllo dei conti italiani

Il neo eletto Presidente è già a lavoro e sembra proprio avere le idee chiare su quello che sarà il futuro dell’Italia. Non ha dubbi ed è intenzionata a monitorare i nostri conti da vicino

“L’obiettivo è di riuscire a investire per stimolare la crescita senza contravvenire alle regole esistenti”

Ursula è molto decisa e non intende arrendersi, evidenziando che sarà sua cura cercare un approccio aperto e costruttivo con il nostro Paese.

Per quanto riguarda il discorso del Commissario Lega lei ha ricordato:

“il diritto di tutti proporre i propri commissari, così come quello del Presidente di chiedere altri nomi”

La cosa fondamentale – secondo il Presidente – è che nel collegio ci siano tante donne quante uomini, per iniziare al meglio.

L’idea sui migranti del Presidente Ue

Non ci sono dubbi anche in merito a questo discorso, dove salvare vite umane è molto importante così come il sistema che deve cambiare a Dublino:

“la richiesta italiana di una riforma del sistema disfunzionale di Dublino è corretta”

Tutti i Paesi devono avere solidarietà per affrontare l’argomento, così come l’Italia ha ragione e non può continuare in questo modo. La sua soluzione complessiva si basa sugli ultimi anni e su regole che potranno aiutare la situazione.