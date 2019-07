Unione Europea, al via la riunione per la procedura di infrazione contro l’Italia

Unione Europea, al via la riunione per la procedura di infrazione contro...

L’Unione Europea è pronta a parlare della procedura di infrazione contro l’Italia nel collegio odierno. Come sta procedendo?

L‘Unione Europea si riunisce per capire il destino italiano, che continua ad essere una parte molto importante da snocciolare.

La procedura d’infrazione contro l’Italia

E’ in corso la riunione del Collegio dei commissari europei al fine di valutare la procedura d’infrazione del debito eccessivo, contro il nostro Paese.

Il Governo italiano è ottimista e crede – nonché spera – in una decisione completamente positiva e decisiva proprio da parte di Bruxelles. Lunedì sono state mandate avanti le procedure per il taglio del deficit grazie al CdM.

Ma quali sono i nodi che l’Europa vorrebbe sciogliere in merito all’Italia? Il primo riguarda gli interventi del 2019 e il secondo l’assenza di impegni per l’anno successivo.

La correzione dei conti del CdM

Il CdM ha svolto una correzione dei conti in merito alla procedura di firma italiana, portando avanti un vero e proprio miglioramento del decreto congelando circa 1,5 miliardi di Euro.

Gli stessi sono suddivisi in due maxi fondi, che servono per la Quota 100 e per il Reddito di Cittadinanza così poi da destinare i vari risparmi anche per la finanza pubblica saldando i vari debiti.