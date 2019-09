Unione Europea, Giuseppe Conte indica Paolo Gentiloni come commissario

Giuseppe Conte si esprime anche sull’Unione Europea lanciando il nome di Paolo Gentiloni. Vediamo insieme tutti gli aggiornamenti in merito

L’Unione Europea diventa il prossimo traguardo per Giuseppe Conte, per questo motivo indica il nome di Paolo Gentiloni per due cose distinte tra loro.

Paolo Gentiloni commissario europeo?

L’Italia spera in una poltrona e Giuseppe Conte invita tutti a pensare di dare la nomina a Paolo Gentiloni, ex Premier. Se non qui, Gentiloni potrebbe anche diventarlo degli Affari economici, Industria oppure Concorrenza sempre in abbinamento alla vicepresidenza.

Il suo nome è stato indicato durante le giornata di ieri mentre si formava il nuovo Governo Conte Bis, visto che ha una valenza molto forte.

Bruxelles vede di buon occhio il nuovo esecutivo e la squadra formata dal Premier, così che sarebbe disposta anche a fare questa scelta e orientarsi verso l’Italia.

L’incontro con Ursula Von der Leyen

Paolo Gentiloni nella giornata di domani incontrerà la Presidente Ursula Von de Leyen, con l’obiettivo di conquistare quella poltrona oggi occupata dal francese Moscovici.

Non bisogna dimenticare che più volte Conte e Tria hanno trovato un accordo insieme alla Ue per le procedure di infrazione visto il debito eccessivo, ma è anche vero che questa “nuova era” italiana ha dei punti a favore.

La scelta ricade su Gentiloni per la Concorrenza – tra le altre cose – per andare a sostituire la Vestager unendo la carica del Vicepresidente: